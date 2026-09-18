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Явка на выборах во Владимирской области составила 19,55%

Явка на выборах во Владимирской области составила 19,55% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах во Владимирской области составила 19,55%

Явка избирателей в первый день трехдневного голосования во Владимирской области составила 19,55%, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:08+0300

2026-09-18T22:08+0300

2026-09-18T22:08+0300

общество

владимир путин

госдума

выборы

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ТУЛА, 18 сен — ПРАЙМ. Явка избирателей в первый день трехдневного голосования во Владимирской области составила 19,55%, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. "По данным на 20.00 18 сентября участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы приняли 206 384 избирателя, явка составила 19,55%", - говорится в сообщении пресс-службы на платформе "Макс". Уточняется, что из всех проголосовавших на избирательных участках проголосовало 15,61%, дистанционно проголосовали 67%. В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , владимир путин, госдума, выборы