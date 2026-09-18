https://1prime.ru/20260918/yavka-873457242.html

Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22%

Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22%

Явка избирателей в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 21,93%, сообщает избирком региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:10+0300

2026-09-18T22:10+0300

2026-09-18T22:10+0300

общество

россия

пермский край

выборы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873457242.jpg?1789758658

ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 21,93%, сообщает избирком региона. "Все УИК в Пермском крае закрыты. По итогам первого дня выборов явка избирателей в Пермском крае составляет 21,93% или 430 703 человека", - рассказали в региональном избиркоме. В Пермском крае в пятницу открыли свои двери 1742 избирательных участка. Голосование также проводится с помощью системы ДЭГ. Наблюдать за выборами в Прикамье приехали представители Германии, Сербии, Аргентины, Венгрии, Венесуэлы и других стран. В дни голосования, с 18 по 20 сентября, в Пермском крае проходят выборы депутатов Государственной думы РФ, местного заксобрания, городской думы Перми и ряда дум муниципальных округов. В регионе насчитывается 1,96 миллиона избирателей.

пермский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, пермский край, выборы