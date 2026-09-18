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Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22% - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22%
Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22%
Явка избирателей в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 21,93%, сообщает избирком региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:10+0300
2026-09-18T22:10+0300
общество
россия
пермский край
выборы
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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 21,93%, сообщает избирком региона. "Все УИК в Пермском крае закрыты. По итогам первого дня выборов явка избирателей в Пермском крае составляет 21,93% или 430 703 человека", - рассказали в региональном избиркоме. В Пермском крае в пятницу открыли свои двери 1742 избирательных участка. Голосование также проводится с помощью системы ДЭГ. Наблюдать за выборами в Прикамье приехали представители Германии, Сербии, Аргентины, Венгрии, Венесуэлы и других стран. В дни голосования, с 18 по 20 сентября, в Пермском крае проходят выборы депутатов Государственной думы РФ, местного заксобрания, городской думы Перми и ряда дум муниципальных округов. В регионе насчитывается 1,96 миллиона избирателей.
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общество , россия, пермский край, выборы
Общество , РОССИЯ, Пермский край, Выборы
22:10 18.09.2026
 
Явка в первый день голосования в Пермском крае достигла почти 22%

Явка в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 21,93%

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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка избирателей в Пермском крае по итогам первого дня голосования составила 21,93%, сообщает избирком региона.
"Все УИК в Пермском крае закрыты. По итогам первого дня выборов явка избирателей в Пермском крае составляет 21,93% или 430 703 человека", - рассказали в региональном избиркоме.
В Пермском крае в пятницу открыли свои двери 1742 избирательных участка. Голосование также проводится с помощью системы ДЭГ. Наблюдать за выборами в Прикамье приехали представители Германии, Сербии, Аргентины, Венгрии, Венесуэлы и других стран.
В дни голосования, с 18 по 20 сентября, в Пермском крае проходят выборы депутатов Государственной думы РФ, местного заксобрания, городской думы Перми и ряда дум муниципальных округов. В регионе насчитывается 1,96 миллиона избирателей.
 
ОбществоРОССИЯПермский крайВыборы
 
 
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