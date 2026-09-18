https://1prime.ru/20260918/yavka-873457349.html
Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в пятницу превысила 41%
Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в пятницу превысила 41% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в пятницу превысила 41%
Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии к 20.00 в первый день голосования составила больше 41%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:11+0300
2026-09-18T22:11+0300
2026-09-18T22:11+0300
россия
общество
госдума
выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873457349.jpg?1789758716
ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии к 20.00 в первый день голосования составила больше 41%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. В пятницу в республике открылись 249 постоянных и два временных избирательных участка. "По состоянию на 20.00 мск пятницы, проголосовали 124 060 человек или 41,36% избирателей", - сказал представитель избиркома. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Госдума, Выборы
Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в пятницу превысила 41%
Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в первый день голосования превысила 41%
ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии к 20.00 в первый день голосования составила больше 41%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме.
В пятницу в республике открылись 249 постоянных и два временных избирательных участка.
"По состоянию на 20.00 мск пятницы, проголосовали 124 060 человек или 41,36% избирателей", - сказал представитель избиркома.
Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.