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Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в пятницу превысила 41%

Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в пятницу превысила 41% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии в пятницу превысила 41%

Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии к 20.00 в первый день голосования составила больше 41%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:11+0300

2026-09-18T22:11+0300

2026-09-18T22:11+0300

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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму в Карачаево-Черкессии к 20.00 в первый день голосования составила больше 41%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. В пятницу в республике открылись 249 постоянных и два временных избирательных участка. "По состоянию на 20.00 мск пятницы, проголосовали 124 060 человек или 41,36% избирателей", - сказал представитель избиркома. Голосование на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , госдума, выборы