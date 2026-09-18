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Явка на выборах в Госдуму в Петербурге в пятницу превысила 27%

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге в пятницу превысила 27% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Госдуму в Петербурге в пятницу превысила 27%

Явка на выборах депутатов Государственной думы РФ в Санкт-Петербурге на 20.00 мск пятницы составила 27,1%, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:12+0300

2026-09-18T22:12+0300

2026-09-18T22:12+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной думы РФ в Санкт-Петербурге на 20.00 мск пятницы составила 27,1%, сообщил председатель горизбиркома Максим Мейксин. "Явка избирателей на 20.00... на выборах депутатов Государственной Думы... девятого созыва составила 27,10% (проголосовало - 1 100 453 избирателя)", – написал он в своем Telegram-канале. На выборах депутатов законодательного собрания Петербурга явка составила 26,93% (проголосовало 1 084 592 избирателя). Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Санкт-Петербурге помимо выборов в Госдуму пройдут выборы депутатов законодательного собрания города восьмого созыва, депутатов муниципального совета муниципального образования Автово, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных советов муниципальных образований Новоизмайловское, Красненькая речка и Оккервиль.

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россия, общество , санкт-петербург, владимир путин, госдума