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Явка на выборах в Северной Осетии в пятницу составила 37,75%
Явка на выборах в Северной Осетии в пятницу составила 37,75% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Северной Осетии в пятницу составила 37,75%
Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии первого дня голосования составила 37,75%, сообщила РИА Новости председатель избирательной... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:25+0300
2026-09-18T22:25+0300
2026-09-18T22:25+0300
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северная осетия
госдума
выборы
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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии первого дня голосования составила 37,75%, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Жанна Моргоева. В первый день выборов проголосовали 194 тысячи 23 избирателя. "Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии составила 37,75%. Самая высокая явка зафиксирована во Владикавказе, самая низкая — в Моздокском районе. На участках все работало в штатном режиме" - отметила председатель избирательной комиссии Северной Осетии Жанна Моргоева. Всего в регионе открыты 315 избирательных участков. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , северная осетия, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Северная Осетия, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Северной Осетии в пятницу составила 37,75%
Явка в Северной Осетии на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 37,75%
ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии первого дня голосования составила 37,75%, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Жанна Моргоева. В первый день выборов проголосовали 194 тысячи 23 избирателя.
"Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии составила 37,75%. Самая высокая явка зафиксирована во Владикавказе, самая низкая — в Моздокском районе. На участках все работало в штатном режиме" - отметила председатель избирательной комиссии Северной Осетии Жанна Моргоева.
Всего в регионе открыты 315 избирательных участков. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.