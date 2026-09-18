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Явка на выборах в Северной Осетии в пятницу составила 37,75%

Явка на выборах в Северной Осетии в пятницу составила 37,75% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Северной Осетии в пятницу составила 37,75%

Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии первого дня голосования составила 37,75%, сообщила РИА Новости председатель избирательной... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:25+0300

2026-09-18T22:25+0300

2026-09-18T22:25+0300

россия

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северная осетия

госдума

выборы

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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 сен - ПРАЙМ. Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии первого дня голосования составила 37,75%, сообщила РИА Новости председатель избирательной комиссии республики Жанна Моргоева. В первый день выборов проголосовали 194 тысячи 23 избирателя. "Явка на выборы в Государственную Думу России в Северной Осетии составила 37,75%. Самая высокая явка зафиксирована во Владикавказе, самая низкая — в Моздокском районе. На участках все работало в штатном режиме" - отметила председатель избирательной комиссии Северной Осетии Жанна Моргоева. Всего в регионе открыты 315 избирательных участков. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

северная осетия

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россия, общество , северная осетия, госдума, выборы