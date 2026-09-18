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Явка на выборах в Нижегородской области в пятницу составила 22,8%

Явка на выборах в Нижегородской области в пятницу составила 22,8% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах в Нижегородской области в пятницу составила 22,8%

Явка на выборах в Госдуму и в законодательное собрание Нижегородской области по итогам первого дня голосования приблизилась к 23%, сообщили в облзбиркоме. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:26+0300

2026-09-18T22:26+0300

2026-09-18T22:26+0300

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общество

нижегородская область

госдума

выборы

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Госдуму и в законодательное собрание Нижегородской области по итогам первого дня голосования приблизилась к 23%, сообщили в облзбиркоме. "По состоянию на 20:00 18 сентября общая явка избирателей по Нижегородской области составила 22,86%. Всего проголосовало 564 823 избирателя", - рассказали в облизбиркоме. Как пояснили в избирательной комиссии Нижегородской области, из 160 тысяч 134 избирателей, включенных в список, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, уже проголосовали 93 тысячи 901 человек, то есть 58,64%. Самыми активными на выборах оказались жители Варнавинского муниципального округа, где к вечеру пятницы явка составила 45,97%. Численность избирателей на 1 июля 2026 года в Нижегородской области составляет 2 452 016 человек. На территории региона открыты 2174 избирательных участка. Кроме того, нижегородцы могут воспользоваться возможностью дистанционного электронного голосования. В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

нижегородская область

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россия, общество , нижегородская область, госдума, выборы