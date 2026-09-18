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Явка по итогам первого дня голосования в Карелии превысила 18%
Явка по итогам первого дня голосования в Карелии превысила 18% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка по итогам первого дня голосования в Карелии превысила 18%
Явка избирателей на выборах в Карелии по итогам первого дня голосования составила 18,02%, сообщила избирательная комиссия республики. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:27+0300
2026-09-18T22:27+0300
2026-09-18T22:27+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Карелии по итогам первого дня голосования составила 18,02%, сообщила избирательная комиссия республики. "Явка избирателей Республики Карелия по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва составила 18,02%", - сообщается на странице Избирательной комиссии Карелии в соцсети "ВКонтакте". Явка на ДЭГ (дистанционное электронное голосование) составила 60,8% (от количества участников ДЭГ). Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Карелии помимо выборов в Госдуму проходят выборы депутатов Законодательного собрания республики восьмого созыва, а в Петрозаводске и Костомукше – также депутатов городских советов.
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общество , карелия, госдума, выборы, россия
Общество , Карелия, Госдума, Выборы, РОССИЯ
Явка по итогам первого дня голосования в Карелии превысила 18%
Явка в Карелии по итогам первого дня голосования на выборах составила 18,02%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах в Карелии по итогам первого дня голосования составила 18,02%, сообщила избирательная комиссия республики.
"Явка избирателей Республики Карелия по итогам первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва составила 18,02%", - сообщается на странице Избирательной комиссии Карелии в соцсети "ВКонтакте".
Явка на ДЭГ (дистанционное электронное голосование) составила 60,8% (от количества участников ДЭГ).
Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. В Карелии помимо выборов в Госдуму проходят выборы депутатов Законодательного собрания республики восьмого созыва, а в Петрозаводске и Костомукше – также депутатов городских советов.