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Явка на выборах в Калужской области составила 21,91%
Явка на выборах в Калужской области составила 21,91% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Калужской области составила 21,91%
Явка на выборах депутатов Государственной Думы России в Калужской области к концу первого дня голосования составила 21,91%, сообщает облизбирком. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:28+0300
2026-09-18T22:28+0300
2026-09-18T22:28+0300
россия
общество
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выборы
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной Думы России в Калужской области к концу первого дня голосования составила 21,91%, сообщает облизбирком. "Явка избирателей на 20.00 18 сентября 2026 года в Калужской области: проголосовали 171 630 избирателей — 21,91 %", - сообщается в канале избиркома на платформе "Макс". На прошлых выборах депутатов Госдумы России в 2021 году итоговая явка в Калужской области составила 44,06%. Голосование по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , калужская область, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Калужская область, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Калужской области составила 21,91%
Явка на выборах в Калужской области к концу первого дня голосования составила 21,91%
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах депутатов Государственной Думы России в Калужской области к концу первого дня голосования составила 21,91%, сообщает облизбирком.
"Явка избирателей на 20.00 18 сентября 2026 года в Калужской области: проголосовали 171 630 избирателей — 21,91 %", - сообщается в канале избиркома на платформе "Макс".
На прошлых выборах депутатов Госдумы России в 2021 году итоговая явка в Калужской области составила 44,06%.
Голосование по выборам депутатов Государственной Думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.