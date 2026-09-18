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Почти 24% избирателей проголосовали в Мурманской области в пятницу

Почти 24% избирателей проголосовали в Мурманской области в пятницу - 18.09.2026, ПРАЙМ

Почти 24% избирателей проголосовали в Мурманской области в пятницу

Явка на выборах в Мурманской области в первый день голосования достигла отметки почти в 24%, дистанционно проголосовали свыше 62,4% избирателей, сообщили в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:29+0300

2026-09-18T22:29+0300

2026-09-18T22:29+0300

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госдума

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МУРМАНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Мурманской области в первый день голосования достигла отметки почти в 24%, дистанционно проголосовали свыше 62,4% избирателей, сообщили в региональном избиркоме. "По состоянию на 20.00 18 сентября 2026 года явка составила 23,94%. Явка на дистанционное электронное голосование по состоянию на 20.00 18 сентября 2026 года составила 62,46%", - сообщили в избиркоме. Пять лет назад на выборах в 2021 году явка в первый день составила 14,51%. В единый день голосования 2026 года проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , владимир путин, госдума