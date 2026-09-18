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В Архангельской области явка на выборах превысила 18%

В Архангельской области явка на выборах превысила 18% - 18.09.2026, ПРАЙМ

В Архангельской области явка на выборах превысила 18%

Явка на выборах в Архангельской области в первый день голосования превысила отметку в 18%, сообщили в региональном избиркоме. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:30+0300

2026-09-18T22:30+0300

2026-09-18T22:30+0300

общество

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архангельская область

госдума

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МУРМАНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Архангельской области в первый день голосования превысила отметку в 18%, сообщили в региональном избиркоме. "Явка избирателей по состоянию на 20.00 18 сентября 2026 - 18,06% (151 231) избирателей приняли участие в голосовании", - говорится в сообщении. Пять лет назад на выборах в 2021 году явка в первый день составила 15,26%. В единый день голосования 2026 года проходят выборы депутатов Госдумы девятого созыва, а также прямые выборы высших должностных лиц в восьми регионах России. Всего в ЕДГ-2026 запланировано более 2,2 тысячи кампаний разного уровня, предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва важнейшим внутриполитическим событием страны.

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общество , россия, архангельская область, госдума, выборы