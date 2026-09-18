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Явка в Брянской области на выборах в Госдуму в пятницу составила 64,49%

Явка в Брянской области на выборах в Госдуму в пятницу составила 64,49% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка в Брянской области на выборах в Госдуму в пятницу составила 64,49%

Явка на выборах губернатора Брянской области и депутатов Госдумы на 20.00 пятницы составила 64,49%, нарушений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:36+0300

2026-09-18T22:36+0300

2026-09-18T22:36+0300

общество

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БРЯНСК, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах губернатора Брянской области и депутатов Госдумы на 20.00 пятницы составила 64,49%, нарушений не зафиксировано, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. "По состоянию на 20.00 18 сентября явка избирателей на выборах губернатора Брянской области и депутатов Государственной думы с учетом досрочного голосования составила 64,49%, нарушений не зафиксировано", - рассказали агентству в ведомстве. В единый день голосования с 18 по 20 сентября в Брянской области, согласно сайту избиркома, проходят также выборы депутатов Госдумы девятого созыва, дополнительные выборы депутата областной думы восьмого созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу №28, выборы (дополнительные выборы) депутатов представительных органов муниципальных образований региона по одномандатным избирательным округам.

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общество , госдума, выборы, россия