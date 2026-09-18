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Явка на выборах в Адыгее в пятницу составила 31,14%
Явка на выборах в Адыгее в пятницу составила 31,14% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Явка на выборах в Адыгее в пятницу составила 31,14%
Явка на выборах в Государственную думу в республике Адыгея по итогам первого дня голосования составила 31,14%, сообщает избирательная комиссия региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T22:40+0300
2026-09-18T22:40+0300
2026-09-18T22:40+0300
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КРАСНОДАР, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Государственную думу в республике Адыгея по итогам первого дня голосования составила 31,14%, сообщает избирательная комиссия региона. "Процент от общего числа внесенных в списки избирателей на отчетное время 20.00 - 31,14%", - говорится на сайте избиркома. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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россия, общество , адыгея, госдума, выборы
РОССИЯ, Общество , Адыгея, Госдума, Выборы
Явка на выборах в Адыгее в пятницу составила 31,14%
Явка в Адыгее на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 31,14%
КРАСНОДАР, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборах в Государственную думу в республике Адыгея по итогам первого дня голосования составила 31,14%, сообщает избирательная комиссия региона.
"Процент от общего числа внесенных в списки избирателей на отчетное время 20.00 - 31,14%", - говорится на сайте избиркома.
Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл эти выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.