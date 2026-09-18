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Явка на выборах Калининградской области в пятницу превысила 20%

Явка на выборах Калининградской области в пятницу превысила 20% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Явка на выборах Калининградской области в пятницу превысила 20%

Явка на выборы в Госдуму РФ в первый день голосования в Калининградской области составила 20,68%, сообщает избирком региона. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T22:59+0300

2026-09-18T22:59+0300

2026-09-18T22:59+0300

россия

общество

госдума

выборы

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КАЛИНИНГРАД, 18 сен – ПРАЙМ. Явка на выборы в Госдуму РФ в первый день голосования в Калининградской области составила 20,68%, сообщает избирком региона. "На 20.00 (21.00 мск - ред.) по итогам первого дня голосования явка на выборах в Калининградской области составила: на выборах депутатов Государственной Думы проголосовало 173 901 избирателей или 20,68%. В том числе с помощью ДЭГ - 47 577, это 66,3% из числа участвующих в дистанционном электронном голосовании", - говорится в сообщении облизбиркома на платформе "Макс". Уточняется, что на выборах депутатов Законодательного собрания Калининградской области по единому округу проголосовало 172 100 избирателей - это 20,6%. В том числе с помощью ДЭГ проголосовал 47 201 избиратель, это 65,7% из числа участвующих в Дистанционном электронном голосовании. На выборах депутатов городского Совета депутатов Калининграда средняя по округам явка составила 14,24%, проголосовали 60 301 избиратель. В том числе дистанционно-электронно проголосовали 25 112 избирателей. Это 64,9 % из числа участвующих в ДЭГ калининградцев. Голосование по выборам депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября. Президент России Владимир Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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россия, общество , госдума, выборы