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В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России
В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России
Любые шаги Евросоюза по расширению антироссийских санкций будут и далее получать должную реакцию Москвы, заявил МИД РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:12+0300
2026-09-18T16:12+0300
2026-09-18T16:34+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Любые шаги Евросоюза по расширению антироссийских санкций будут и далее получать должную реакцию Москвы, заявил МИД РФ.Ранее в 2026 году совет ЕС одобрил 21-й пакет санкций против России. В пятницу МИД РФ сообщил о принятых ответных мерах. Москва расширила список представителей евроинститутов и европейских государств, которым запрещен въезд в Россию."Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.
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РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России
Захарова: любые действия ЕС по расширению санкций будут получать должную реакцию Москвы
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Любые шаги Евросоюза по расширению антироссийских санкций будут и далее получать должную реакцию Москвы, заявил МИД РФ.
Ранее в 2026 году совет ЕС одобрил 21-й пакет санкций против России. В пятницу МИД РФ сообщил о принятых ответных мерах. Москва расширила список представителей евроинститутов и европейских государств, которым запрещен въезд в Россию.
"Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.