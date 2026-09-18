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В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России
В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России - 18.09.2026, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России
Любые шаги Евросоюза по расширению антироссийских санкций будут и далее получать должную реакцию Москвы, заявил МИД РФ. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T16:12+0300
2026-09-18T16:34+0300
россия
мировая экономика
москва
мария захарова
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Любые шаги Евросоюза по расширению антироссийских санкций будут и далее получать должную реакцию Москвы, заявил МИД РФ.Ранее в 2026 году совет ЕС одобрил 21-й пакет санкций против России. В пятницу МИД РФ сообщил о принятых ответных мерах. Москва расширила список представителей евроинститутов и европейских государств, которым запрещен въезд в Россию."Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.
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россия, мировая экономика, москва, мария захарова, ес, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, МОСКВА, Мария Захарова, ЕС, МИД РФ
16:12 18.09.2026 (обновлено: 16:34 18.09.2026)
 
В МИД прокомментировали расширение ЕС санкций против России

Захарова: любые действия ЕС по расширению санкций будут получать должную реакцию Москвы

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Любые шаги Евросоюза по расширению антироссийских санкций будут и далее получать должную реакцию Москвы, заявил МИД РФ.
Ранее в 2026 году совет ЕС одобрил 21-й пакет санкций против России. В пятницу МИД РФ сообщил о принятых ответных мерах. Москва расширила список представителей евроинститутов и европейских государств, которым запрещен въезд в Россию.
"Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны", - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на его сайте.
 
РОССИЯМировая экономикаМОСКВАМария ЗахароваЕСМИД РФ
 
 
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