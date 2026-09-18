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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ - 18.09.2026, ПРАЙМ

На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре специалиста, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T12:30+0300

2026-09-18T12:30+0300

2026-09-18T12:30+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре специалиста, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. "На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома", прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Четыре специалиста, вошедшие в состав 36-й команды агентства, приступили к работе на станции", - говорится в сообщении пресс-службы в канале в "Макс". Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие министерства обороны РФ, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Отмечается, что в ходе ротации не обошлось без провокаций со стороны ВСУ, они были нейтрализованы российскими военными, сообщили на станции. Благодаря скоординированным действиям всех задействованных подразделений ротация была проведена надежно, оперативно и в полном объеме, говорится в сообщении. Представители МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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запорожская область, магатэ, запорожская аэс, росатом