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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ - 18.09.2026, ПРАЙМ
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На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ - 18.09.2026, ПРАЙМ
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ
Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре специалиста, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T12:30+0300
2026-09-18T12:30+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре специалиста, сообщили в пресс-службе ЗАЭС. "На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома", прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Четыре специалиста, вошедшие в состав 36-й команды агентства, приступили к работе на станции", - говорится в сообщении пресс-службы в канале в "Макс". Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие министерства обороны РФ, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Отмечается, что в ходе ротации не обошлось без провокаций со стороны ВСУ, они были нейтрализованы российскими военными, сообщили на станции. Благодаря скоординированным действиям всех задействованных подразделений ротация была проведена надежно, оперативно и в полном объеме, говорится в сообщении. Представители МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
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запорожская область, магатэ, запорожская аэс, росатом
Запорожская область, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом
12:30 18.09.2026
 
На Запорожской АЭС прошла очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС прошла новая ротация наблюдателей МАГАТЭ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС, к работе приступили четыре специалиста, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"На Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома", прошла очередная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Четыре специалиста, вошедшие в состав 36-й команды агентства, приступили к работе на станции", - говорится в сообщении пресс-службы в канале в "Макс".
Безопасность проведения ротации обеспечили военнослужащие министерства обороны РФ, сотрудники Росгвардии и ГУ МВД России по Запорожской области. Отмечается, что в ходе ротации не обошлось без провокаций со стороны ВСУ, они были нейтрализованы российскими военными, сообщили на станции.
Благодаря скоординированным действиям всех задействованных подразделений ротация была проведена надежно, оперативно и в полном объеме, говорится в сообщении.
Представители МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.
 
Запорожская областьМАГАТЭЗапорожская АЭСРосатом
 
 
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