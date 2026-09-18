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МИД России назвал проект резолюции МАГАТЭ по Украине юридически ничтожным
МИД России назвал проект резолюции МАГАТЭ по Украине юридически ничтожным - 18.09.2026, ПРАЙМ
МИД России назвал проект резолюции МАГАТЭ по Украине юридически ничтожным
Проект резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ по Украине является юридически и политически ничтожным, его положения выполняться не будут, говорится в... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:36+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Проект резолюции Генеральной конференции МАГАТЭ по Украине является юридически и политически ничтожным, его положения выполняться не будут, говорится в заявлении МИД РФ.В четверг на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ был рассмотрен подготовленный Канадой и Украиной проект резолюции "Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине"."Резолюция не только носит откровенно провокационный характер, но и выходит далеко за рамки устава Агентства... Никакие ее положения выполняться не будут", - говорится в заявлении.В заявлении отмечается, что большинство делегаций отказались поддержать эту инициативу, а еще несколько десятков государств-членов МАГАТЭ не участвовали в голосовании. Как подчеркивает МИД, резолюция выглядит особенно цинично на фоне непрекращающихся нападений Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар.
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МИД России назвал проект резолюции МАГАТЭ по Украине юридически ничтожным
МИД РФ: проект резолюции МАГАТЭ по Украине юридически и политически ничтожный