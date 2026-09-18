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Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС - 18.09.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя международными обязательствами,... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T15:41+0300
2026-09-18T15:42+0300
россия
запорожская аэс
мид рф
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя международными обязательствами, говорится в заявлении МИД России."Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.В заявлении подчеркивается, что особенно цинично выглядит подготовленная Канадой и Украиной антироссийская резолюция 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ на фоне непрекращающихся нападений Украины на Запорожскую АЭС, ее сотрудников и членов их семей, а также город атомщиков Энергодар. В ведомстве считают, что вместо того, чтобы одернуть киевский режим, западные страны продолжают покрывать его действия и провоцировать на новые авантюры.
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россия, запорожская аэс, мид рф
РОССИЯ, Запорожская АЭС, МИД РФ
15:41 18.09.2026 (обновлено: 15:42 18.09.2026)
 
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС

МИД: Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС согласно международным обязательствам

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя международными обязательствами, говорится в заявлении МИД России.
"Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В заявлении подчеркивается, что особенно цинично выглядит подготовленная Канадой и Украиной антироссийская резолюция 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ на фоне непрекращающихся нападений Украины на Запорожскую АЭС, ее сотрудников и членов их семей, а также город атомщиков Энергодар. В ведомстве считают, что вместо того, чтобы одернуть киевский режим, западные страны продолжают покрывать его действия и провоцировать на новые авантюры.
 
РОССИЯЗапорожская АЭСМИД РФ
 
 
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