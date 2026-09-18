https://1prime.ru/20260918/zaporozhskaya-873431122.html

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС - 18.09.2026, ПРАЙМ

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя международными обязательствами,... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T15:41+0300

2026-09-18T15:41+0300

2026-09-18T15:42+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС в соответствии с национальным законодательством и взятыми на себя международными обязательствами, говорится в заявлении МИД России."Россия продолжит обеспечивать безопасность ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - отмечается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.В заявлении подчеркивается, что особенно цинично выглядит подготовленная Канадой и Украиной антироссийская резолюция 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ на фоне непрекращающихся нападений Украины на Запорожскую АЭС, ее сотрудников и членов их семей, а также город атомщиков Энергодар. В ведомстве считают, что вместо того, чтобы одернуть киевский режим, западные страны продолжают покрывать его действия и провоцировать на новые авантюры.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, запорожская аэс, мид рф