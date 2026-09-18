https://1prime.ru/20260918/zeltser-873415903.html
Технически важная пятница
Технически важная пятница - 18.09.2026, ПРАЙМ
Технически важная пятница
Индекс Мосбиржи продолжил терять позиции, и от ралли понедельника не осталось ничего. Курс бенчмарка в моменте прокалывал 2240 п., а сегодня пытается вернуться... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T10:28+0300
2026-09-18T10:28+0300
2026-09-18T11:08+0300
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рынок
мтс
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи продолжил терять позиции, и от ралли понедельника не осталось ничего. Курс бенчмарка в моменте прокалывал 2240 п., а сегодня пытается вернуться к потерянным важным 2270 п. После вчерашней экспирации фьючерсов и ребалансировки индекса шанс на позитивный финал торговой недели все-таки есть.Слабее рынка на неделе — акции МТС. В начале были ожидания новой дивполитики и продолжения стабильных выплат 35 рублей в год, но по факту теперь может быть на 30% меньше, до 25 рублей в год. Бумаги отреагировали крайне негативно — с 200 рублей курс рухнул на 175 рублей, но здесь уже поддержка, и возможен локальный отскок. Долгосрочные 240 рублей теперь придется ждать долго.Сильнее рынка — бумаги Роснефти. За неделю там больше +2%, а в моменте было до +10% и по 385 рублей. Фактор повышенного внимания — скачок нефти до максимумов мая и запуск крупного проекта "Восток Ойл". Позже случился откат бумаг на фоне фиксации в нефти, но курс акций наверняка еще вернется выше 360 рублей. Таргет на этот год — 420 рублей.Рубль после сентябрьского укрепления и ухода в недельный боковик может снова ослабнуть — курсы инвалют отработали коррекцию и в рамках среднесрочных аптрендов способны отскочить. На будущую неделю видятся уровни: доллар может вернуться к 85, евро — над 98, а у юаня есть сопротивление-ориентир на 12,7.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Михаил Зельцер
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мнения аналитиков, михаил зельцер, "бкс мир инвестиций", торги, мосбиржа, рынок, мтс, роснефть
Экономика, Мнения аналитиков, Михаил Зельцер, "БКС Мир инвестиций", Торги, Мосбиржа, Рынок, МТС, Роснефть
Технически важная пятница
Эксперт Зельцер: рынок под давлением, но шанс на отскок есть
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"