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В России собрали 120 миллионов тонн зерновых

В России собрали 120 миллионов тонн зерновых - 18.09.2026, ПРАЙМ

В России собрали 120 миллионов тонн зерновых

Сбор зерновых в России составил на сегодняшний день уже 120 миллионов тонн, в том числе более 90 миллионов тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T14:28+0300

2026-09-18T14:28+0300

2026-09-18T14:28+0300

сельское хозяйство

россия

оксана лут

минсельхоз

зерно

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сбор зерновых в России составил на сегодняшний день уже 120 миллионов тонн, в том числе более 90 миллионов тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "​​Мы собрали уже 120 миллионов тонн зерновых, больше 90 миллионов тонн пшеницы, по пшенице нам осталось 8% в уборке", - сказала она журналистам. Она отметила, что сейчас южные регионы приступили к уборке кукурузы, собственно, которая даст нам еще объем по зерновым."Отдельно мы хорошо идем по осенне-посевной, по озимым почти 6 миллионов гектар мы уже засеяли, ну и, соответственно, наш план больше 19 миллионов на этот год", - добавила она.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, зерно