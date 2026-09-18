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В России собрали 120 миллионов тонн зерновых
В России собрали 120 миллионов тонн зерновых - 18.09.2026, ПРАЙМ
В России собрали 120 миллионов тонн зерновых
Сбор зерновых в России составил на сегодняшний день уже 120 миллионов тонн, в том числе более 90 миллионов тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T14:28+0300
2026-09-18T14:28+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сбор зерновых в России составил на сегодняшний день уже 120 миллионов тонн, в том числе более 90 миллионов тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут. "Мы собрали уже 120 миллионов тонн зерновых, больше 90 миллионов тонн пшеницы, по пшенице нам осталось 8% в уборке", - сказала она журналистам. Она отметила, что сейчас южные регионы приступили к уборке кукурузы, собственно, которая даст нам еще объем по зерновым."Отдельно мы хорошо идем по осенне-посевной, по озимым почти 6 миллионов гектар мы уже засеяли, ну и, соответственно, наш план больше 19 миллионов на этот год", - добавила она.
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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, зерно
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз, зерно
В России собрали 120 миллионов тонн зерновых
Лут: сбор зерновых в России составил уже 120 миллионов тонн
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Сбор зерновых в России составил на сегодняшний день уже 120 миллионов тонн, в том числе более 90 миллионов тонн пшеницы, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.
"Мы собрали уже 120 миллионов тонн зерновых, больше 90 миллионов тонн пшеницы, по пшенице нам осталось 8% в уборке", - сказала она журналистам.
Она отметила, что сейчас южные регионы приступили к уборке кукурузы, собственно, которая даст нам еще объем по зерновым.
"Отдельно мы хорошо идем по осенне-посевной, по озимым почти 6 миллионов гектар мы уже засеяли, ну и, соответственно, наш план больше 19 миллионов на этот год", - добавила она.