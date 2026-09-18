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Застройщики увеличили вывод жилья на рынок в России на 6%

Застройщики увеличили вывод жилья на рынок в России на 6% - 18.09.2026, ПРАЙМ

Застройщики увеличили вывод жилья на рынок в России на 6%

Российские девелоперы с начала 2026 года приступили к строительству 26,6 миллиона квадратных метров жилья, что превышает прошлогодний результат на 6%, сообщил... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:04+0300

2026-09-18T19:04+0300

2026-09-18T19:04+0300

недвижимость

бизнес

россия

марат хуснуллин

жилье

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские девелоперы с начала 2026 года приступили к строительству 26,6 миллиона квадратных метров жилья, что превышает прошлогодний результат на 6%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "За январь-август текущего года в целом по России сдано более 58 миллионов квадратных метров жилых площадей – наблюдается некоторое снижение. Строительство – инерционная отрасль: то, что закладывается сейчас, создает задел на перспективу. Так, с начала 2026 года запущено 26,6 миллиона квадратных метров жилищных проектов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся его слова на сайте правительства России. Он добавил, что в настоящее время действуют разрешения на строительство около 170 миллиона квадратных метров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, марат хуснуллин, жилье