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Застройщики увеличили вывод жилья на рынок в России на 6%
Застройщики увеличили вывод жилья на рынок в России на 6% - 18.09.2026, ПРАЙМ
Застройщики увеличили вывод жилья на рынок в России на 6%
Российские девелоперы с начала 2026 года приступили к строительству 26,6 миллиона квадратных метров жилья, что превышает прошлогодний результат на 6%, сообщил... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:04+0300
2026-09-18T19:04+0300
2026-09-18T19:04+0300
недвижимость
бизнес
россия
марат хуснуллин
жилье
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские девелоперы с начала 2026 года приступили к строительству 26,6 миллиона квадратных метров жилья, что превышает прошлогодний результат на 6%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "За январь-август текущего года в целом по России сдано более 58 миллионов квадратных метров жилых площадей – наблюдается некоторое снижение. Строительство – инерционная отрасль: то, что закладывается сейчас, создает задел на перспективу. Так, с начала 2026 года запущено 26,6 миллиона квадратных метров жилищных проектов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся его слова на сайте правительства России. Он добавил, что в настоящее время действуют разрешения на строительство около 170 миллиона квадратных метров.
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недвижимость, бизнес, россия, марат хуснуллин, жилье
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Марат Хуснуллин, жилье
Застройщики увеличили вывод жилья на рынок в России на 6%
Хуснуллин: девелоперы с начала года запустили 26,6 миллиона квадратных метров жилья
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские девелоперы с начала 2026 года приступили к строительству 26,6 миллиона квадратных метров жилья, что превышает прошлогодний результат на 6%, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"За январь-август текущего года в целом по России сдано более 58 миллионов квадратных метров жилых площадей – наблюдается некоторое снижение. Строительство – инерционная отрасль: то, что закладывается сейчас, создает задел на перспективу. Так, с начала 2026 года запущено 26,6 миллиона квадратных метров жилищных проектов, что на 6% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся его слова на сайте правительства России.
Он добавил, что в настоящее время действуют разрешения на строительство около 170 миллиона квадратных метров.