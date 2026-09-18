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Житель Ростовской области купил лотерейные билеты по 25 рублей

Житель Ростовской области купил лотерейные билеты по 25 рублей - 18.09.2026, ПРАЙМ

Житель Ростовской области купил лотерейные билеты по 25 рублей

Житель Ростовской области купил несколько лотерейных билетов по 25 рублей, один из них принес ему 30 миллионов, которые он собирается потратить на квартиру... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T00:26+0300

2026-09-18T00:26+0300

2026-09-18T00:26+0300

бизнес

россия

ростовская область

минфин

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Житель Ростовской области купил несколько лотерейных билетов по 25 рублей, один из них принес ему 30 миллионов, которые он собирается потратить на квартиру своей мечты, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Национальной Лотереи" - оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином. "Сергей из Ростовской области всегда мечтал о большой квартире с панорамным видом. Теперь он сможет осуществить эту мечту и купить ее - мужчина выиграл суперприз онлайн-лотереи "Премьер" в размере 30 000 000 рублей", - сообщили в пресс-службе. В день выигрыша Сергей участвовал в квесте в мобильном приложении лотереи. В какой-то момент на выигранную в квесте сумму он приобрел порядка 20 билетов. "Мужчина увидел, что билет лотереи стоил всего 25 рублей. Один из билетов стал для Сергея судьбоносным - на 30 000 000 рублей", - добавили в пресс-службе. Мужчина собирается потратить выигрыш на завершение ремонта в текущей квартире, покупку автомобиля и недвижимости. Интересно, что в день розыгрыша Сергей проходил мимо того дома, в котором мечтал приобрести квартиру. Сейчас там как-раз продается жилье, его победитель и планирует приобрести после получения выигрыша.

ростовская область

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бизнес, россия, ростовская область, минфин