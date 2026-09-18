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Путину доложили о газификации 200 домов в Ульяновской области
Путину доложили о газификации 200 домов в Ульяновской области - 18.09.2026, ПРАЙМ
Путину доложили о газификации 200 домов в Ульяновской области
Жители 200 домов и постояльцы реабилитационного центра в Ульяновской области получили возможность пользоваться природным газом благодаря программе социальной... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:45+0300
2026-09-18T17:45+0300
2026-09-18T18:01+0300
газ
владимир путин
газпром
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Жители 200 домов и постояльцы реабилитационного центра в Ульяновской области получили возможность пользоваться природным газом благодаря программе социальной газификации, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Владимир Камеко. "Мы находимся в населенном пункте Новый Дол Барышского района, и сегодня здесь жители 200 домовладений получили возможность пользоваться природным сетевым газом, а ребята, которые находятся в реабилитационном центре, получили комфорт и уют, благодаря новой, сданной в эксплуатацию газовой котельной", - доложил Камеко Путину в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференцсвязи. По данным гендиректора компании, в Ульяновской области заключено более 15 тысяч договоров с жителями. На сегодняшний день более 11 тысяч домовладений подключены к природному сетевому газу. Программа социальной газификации реализуется в России с 2021 года. За это время к газу подключено 1,244 миллиона домовладений, 14,6 тысячи участков в СНТ и 421 социальный объект. Уровень газификации страны составляет 75,3%, к 2030 году его планируется увеличить до 82,9%. В 2021–2025 годах в Ульяновской области построено более 570 километров межпоселковых и свыше 800 километров внутрипоселковых газопроводов.
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газ, владимир путин, газпром
Газ, Владимир Путин, Газпром
Путину доложили о газификации 200 домов в Ульяновской области
Путину доложили о газификации 200 домов и реабилитационного центра в Ульяновской области
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Жители 200 домов и постояльцы реабилитационного центра в Ульяновской области получили возможность пользоваться природным газом благодаря программе социальной газификации, доложил президенту России Владимиру Путину гендиректор ООО "Газпром газораспределение Ульяновск" Владимир Камеко.
"Мы находимся в населенном пункте Новый Дол Барышского района, и сегодня здесь жители 200 домовладений получили возможность пользоваться природным сетевым газом, а ребята, которые находятся в реабилитационном центре, получили комфорт и уют, благодаря новой, сданной в эксплуатацию газовой котельной", - доложил Камеко Путину в ходе открытия объектов социальной газификации в режиме видеоконференцсвязи.
По данным гендиректора компании, в Ульяновской области заключено более 15 тысяч договоров с жителями. На сегодняшний день более 11 тысяч домовладений подключены к природному сетевому газу.
Программа социальной газификации реализуется в России с 2021 года. За это время к газу подключено 1,244 миллиона домовладений, 14,6 тысячи участков в СНТ и 421 социальный объект. Уровень газификации страны составляет 75,3%, к 2030 году его планируется увеличить до 82,9%. В 2021–2025 годах в Ульяновской области построено более 570 километров межпоселковых и свыше 800 километров внутрипоселковых газопроводов.