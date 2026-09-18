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Жительница Тверской области поблагодарила Путина за газификацию дома - 18.09.2026, ПРАЙМ
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Жительница Тверской области поблагодарила Путина за газификацию дома
Жительница Тверской области поблагодарила Путина за газификацию дома - 18.09.2026, ПРАЙМ
Жительница Тверской области поблагодарила Путина за газификацию дома
Жительница Тверской области Юлия Новожилова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за газоснабжение дома ее семьи в деревне Красная Новь. | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T17:36+0300
2026-09-18T17:36+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Жительница Тверской области Юлия Новожилова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за газоснабжение дома ее семьи в деревне Красная Новь. В пятницу Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл объекты социальной газификации в семи регионах Российской Федерации. "Подвели газ в июле этого года. Все сделали быстро, а также мы получили субсидию в 300 тысяч рублей, которая погасила все наши расходы. Благодаря газу экономия семейного бюджета сразу стала видна… Наша семья уверена, что с газом в доме будет круглый год тепло и уютно. Спасибо большое", - рассказала Юлия. По ее словам, отопление дома теперь выходит в разы дешевле, что очень важно, так как семья является многодетной.
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россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
17:36 18.09.2026
 

Жительница Тверской области поблагодарила Путина за газификацию дома

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Жительница Тверской области Юлия Новожилова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за газоснабжение дома ее семьи в деревне Красная Новь.
В пятницу Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл объекты социальной газификации в семи регионах Российской Федерации.
"Подвели газ в июле этого года. Все сделали быстро, а также мы получили субсидию в 300 тысяч рублей, которая погасила все наши расходы. Благодаря газу экономия семейного бюджета сразу стала видна… Наша семья уверена, что с газом в доме будет круглый год тепло и уютно. Спасибо большое", - рассказала Юлия.
По ее словам, отопление дома теперь выходит в разы дешевле, что очень важно, так как семья является многодетной.
 
РОССИЯВладимир Путин
 
 
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