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Жительница Дагестана поблагодарила Путина за газификацию высокогорного села
Жительница Дагестана поблагодарила Путина за газификацию высокогорного села - 18.09.2026, ПРАЙМ
Жительница Дагестана поблагодарила Путина за газификацию высокогорного села
Жительница высокогорного села Ричаганих Цумадинского района республики Дагестан Загидат Абдулхаликова поблагодарила президента России Владимира Путина за... | 18.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-18T19:10+0300
2026-09-18T19:10+0300
2026-09-18T19:10+0300
россия
газ
дагестан
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Жительница высокогорного села Ричаганих Цумадинского района республики Дагестан Загидат Абдулхаликова поблагодарила президента России Владимира Путина за газификацию села.
В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимал участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России.
"Владимир Владимирович, мы знаем, что газификация наших сел идет по вашему поручению, спасибо вам большое лично за наш район. Спасибо нашим газовикам - они вели трубу через наши скалы и в жару, и в снег", - сказала жительница Дагестана Путину в режиме видеоконференции.
Абдулхаликова отметила, что газ - это возможность не только создавать в доме уют, но и сохранить жизнь в селах, чтобы "молодежь оставалась на родной земле".
"Пусть в каждом доме будет тепло, а в каждой семье - мир", - пожелала она.
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россия, газ, дагестан, владимир путин
РОССИЯ, Газ, Дагестан, Владимир Путин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Жительница высокогорного села Ричаганих Цумадинского района республики Дагестан Загидат Абдулхаликова поблагодарила президента России Владимира Путина за газификацию села.
В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимал участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России.
"Владимир Владимирович, мы знаем, что газификация наших сел идет по вашему поручению, спасибо вам большое лично за наш район. Спасибо нашим газовикам - они вели трубу через наши скалы и в жару, и в снег", - сказала жительница Дагестана Путину в режиме видеоконференции.
Абдулхаликова отметила, что газ - это возможность не только создавать в доме уют, но и сохранить жизнь в селах, чтобы "молодежь оставалась на родной земле".
"Пусть в каждом доме будет тепло, а в каждой семье - мир", - пожелала она.