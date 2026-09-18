https://1prime.ru/20260918/zhitelnitsa-873445077.html

Жительница Дагестана поблагодарила Путина за газификацию высокогорного села

Жительница Дагестана поблагодарила Путина за газификацию высокогорного села - 18.09.2026, ПРАЙМ

Жительница Дагестана поблагодарила Путина за газификацию высокогорного села

Жительница высокогорного села Ричаганих Цумадинского района республики Дагестан Загидат Абдулхаликова поблагодарила президента России Владимира Путина за... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T19:10+0300

2026-09-18T19:10+0300

2026-09-18T19:10+0300

россия

газ

дагестан

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873445077.jpg?1789747847

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Жительница высокогорного села Ричаганих Цумадинского района республики Дагестан Загидат Абдулхаликова поблагодарила президента России Владимира Путина за газификацию села. В пятницу глава государства в формате видеоконференции принимал участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. "Владимир Владимирович, мы знаем, что газификация наших сел идет по вашему поручению, спасибо вам большое лично за наш район. Спасибо нашим газовикам - они вели трубу через наши скалы и в жару, и в снег", - сказала жительница Дагестана Путину в режиме видеоконференции. Абдулхаликова отметила, что газ - это возможность не только создавать в доме уют, но и сохранить жизнь в селах, чтобы "молодежь оставалась на родной земле". "Пусть в каждом доме будет тепло, а в каждой семье - мир", - пожелала она.

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, дагестан, владимир путин