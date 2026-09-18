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Заведующая владимирского ФАПа рассказала Путину, что с сетевым газом зима не страшна

Заведующая владимирского ФАПа рассказала Путину, что с сетевым газом зима не страшна - 18.09.2026, ПРАЙМ

Заведующая владимирского ФАПа рассказала Путину, что с сетевым газом зима не страшна

Заведующая фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Финеево Киржачского муниципального округа Владимирской области Валентина Смирнова рассказала... | 18.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-18T18:01+0300

2026-09-18T18:01+0300

2026-09-18T18:01+0300

общество

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Заведующая фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Финеево Киржачского муниципального округа Владимирской области Валентина Смирнова рассказала президенту РФ Владимиру Путину, что с подведенным газом посетителям и работникам учреждения зима не страшна. В пятницу глава государства в формате видеоконференции принял участие в открытии объектов социальной газификации в различных регионах России. Заведующая ФАПом рассказала, что сегодняшнее подключение к сетевому газу Финеевского фельдшерско-акушерского пункта - значимое событие не только для Финеево, но и для жителей соседних деревень, это почти 200 человек. "С сетевым газом нам зима не страшна. В помещениях будет тепло и комфортно. Радостно нам будет принимать своих посетителей в таких комфортных условиях", - сказала она. Смирнова добавила, что затраты на отопление уменьшатся почти в четыре раза. Заведующая поблагодарила президента за внимание к медицинским сотрудникам, работающим в селах и медучреждениям в малых населенных пунктах.

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общество , владимир путин