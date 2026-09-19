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МС-21 интересен многим авиакомпаниям, заявил Алиханов
МС-21 интересен многим авиакомпаниям, заявил Алиханов - 19.09.2026, ПРАЙМ
МС-21 интересен многим авиакомпаниям, заявил Алиханов
Российский импортозамещенный самолет МС-21 интересен другим российским авиакомпаниям, помимо "Аэрофлота", но в ближайшие годы будет закрываться спрос... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:47+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Российский импортозамещенный самолет МС-21 интересен другим российским авиакомпаниям, помимо "Аэрофлота", но в ближайшие годы будет закрываться спрос крупнейшего авиаперевозчика, сказал РИА Новости глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Аэрофлот" у нас на первом месте стоит, с учетом того, что он самый крупный перевозчик. Мы в ближайшие годы будем удовлетворять только их потребности. Но уже в начале 2030-х годов сможем говорить об удовлетворении потребностей других компаний именно в этой машине, по МС-21. А так, к ней, конечно, интерес есть, машина будет экономически эффективной, и ею гипотетически интересуются и другие компании, S7 и другие", - сказал министр. При этом он подчеркнул, что авиакомпания S7 в настоящее время сконцентрировала свое внимание на переговорах о приобретении самолетов Ту-214. В Москве в пятницу подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку "Аэрофлоту" самолетов МС-21. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, а также глава Минпромторга Антон Алиханов и глава Минтранса Андрей Никитин. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
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МС-21 интересен многим авиакомпаниям, заявил Алиханов
Алиханов: импортозамещенный МС-21 интересен многим авиакомпаниям, помимо "Аэрофлота"