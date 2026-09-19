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Парламент Боливии одобрил получение кредита МВФ на $1,9 млрд
Парламент Боливии одобрил получение кредита МВФ на $1,9 млрд - 19.09.2026, ПРАЙМ
Парламент Боливии одобрил получение кредита МВФ на $1,9 млрд
Парламент Боливии одобрил законопроект, разрешающий получение кредита МВФ на сумму в 1,9 миллиарда долларов, следует из решения законодателей. | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:41+0300
2026-09-19T10:41+0300
2026-09-19T10:45+0300
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 19 сен - ПРАЙМ. Парламент Боливии одобрил законопроект, разрешающий получение кредита МВФ на сумму в 1,9 миллиарда долларов, следует из решения законодателей. Средства МВФ будут направлены на экономическое восстановление страны. Кредит предоставляется на десять лет со ставкой 3-3,5%. Ранее законопроект был одобрен палатой депутатов. "Законопроект одобрен более чем двумя третями голосов", - сказал председатель сената Диего Авила Навахас.
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финансы, мировая экономика, боливия, мвф
Финансы, Мировая экономика, БОЛИВИЯ, МВФ
Парламент Боливии одобрил получение кредита МВФ на $1,9 млрд
Парламент Боливии одобрил проект о кредите МВФ на 1,9 миллиарда долларов