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Против борщевика: в Нижегородской области создали наземный робокомплекс

Против борщевика: в Нижегородской области создали наземный робокомплекс - 19.09.2026, ПРАЙМ

Против борщевика: в Нижегородской области создали наземный робокомплекс

В Нижегородской области разработан наземный роботизированный комплекс для уничтожения борщевика. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T16:42+0300

2026-09-19T16:42+0300

2026-09-19T16:42+0300

общество

нижегородская область

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Нижегородской области разработан наземный роботизированный комплекс для уничтожения борщевика. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Разработкой занимались Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) и павловское предприятие "Корона". Испытания прошли в Борском округе.Комплекс включает две машины: мульчер и опрыскиватель. Они действуют поочередно. Мульчер сначала прорубает проход в зарослях борщевика, а затем опрыскиватель обрабатывает подготовленную территорию специальным раствором.Министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов отметил, что у НПЦ БАС уже имеется опыт борьбы с борщевиком на сельхозполях с помощью агродронов. Новый проект добавляет к этим компетенциям наземные роботизированные технологии. По его словам, это первый в России проект дистанционной обработки территорий от борщевика с использованием наземной техники. Разработка призвана снизить зависимость от ручного труда. Комплекс управляется дистанционно, оператор может находиться на расстоянии до 300 метров от места обработки.Генеральный директор компании "Корона" Михаил Ермошин подчеркнул большой потенциал роботизации такой техники. Он привел цифры: один робот-мульчер за смену обрабатывает до 2 гектаров, а робот-опрыскиватель — до 25 гектаров. Для сравнения, один оператор вручную за смену обрабатывает в среднем три сотки. Таким образом, комплекс позволяет повысить производительность и существенно сократить объем ручного труда.

нижегородская область

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общество , нижегородская область