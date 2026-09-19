Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага - 19.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260919/bumaga-873461641.html
Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага
Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага - 19.09.2026, ПРАЙМ
Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага
Арбитражный суд Москвы признал банкротом "А4 Магазин", соучредителем которого является видеоблогер Влад Бумага, и открыл конкурсное производство в отношении... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:40+0300
2026-09-19T10:40+0300
бизнес
суд
арбитражный суд
банкротство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_dd77b52a4dd7f1dd4cc70d2a92d77c92.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом "А4 Магазин", соучредителем которого является видеоблогер Влад Бумага, и открыл конкурсное производство в отношении компании, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости Согласно материалам, юридическое лицо "А4 Магазин" признано несостоятельным, и в отношении него открыто конкурсное производство. В настоящее время сайт сети заблокирован хостинг-провайдером, убедился корреспондент РИА Новости. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания была зарегистрирована в апреле 2024 года с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, главным образом занималась розничной торговлей напитками и продуктами собственного производства. В Rusprofile рассказали, что конкурсным управляющим назначен Константин Глодев. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде. Отмечается, что выручка организации в 2025 году составила 101,5 миллиона рублей против 102,9 миллиона годом ранее, а прибыль стала минусовой, за год упав с 5 миллионов до -13,7 миллиона рублей. В августе РИА Новости выяснило, что налоговая в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага: у двух из них долг по налогам на 3,4 миллиона рублей. Так, с декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам "А4 Кидс Кузьминки", "А4 Магазин" и "Дпицца северо-восток". Влад Бумага - белорусский блогер, певец и актер. Считается одним из самых популярных русскоязычных блогеров. Сейчас он является учредителем семи компаний.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860722703_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_e556a5bbfdbf75925a3321e468871bf6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, суд, арбитражный суд, банкротство
Бизнес, суд, арбитражный суд, банкротство
10:40 19.09.2026
 
Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага

Суд признал "А4 Магазин", соучредителем которого является блогер Бумага, банкротом

© РИА Новости . Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Андрей Волков
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом "А4 Магазин", соучредителем которого является видеоблогер Влад Бумага, и открыл конкурсное производство в отношении компании, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости
Согласно материалам, юридическое лицо "А4 Магазин" признано несостоятельным, и в отношении него открыто конкурсное производство.
В настоящее время сайт сети заблокирован хостинг-провайдером, убедился корреспондент РИА Новости.
По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания была зарегистрирована в апреле 2024 года с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, главным образом занималась розничной торговлей напитками и продуктами собственного производства.
В Rusprofile рассказали, что конкурсным управляющим назначен Константин Глодев. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде.
Отмечается, что выручка организации в 2025 году составила 101,5 миллиона рублей против 102,9 миллиона годом ранее, а прибыль стала минусовой, за год упав с 5 миллионов до -13,7 миллиона рублей.
В августе РИА Новости выяснило, что налоговая в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага: у двух из них долг по налогам на 3,4 миллиона рублей.
Так, с декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам "А4 Кидс Кузьминки", "А4 Магазин" и "Дпицца северо-восток".
Влад Бумага - белорусский блогер, певец и актер. Считается одним из самых популярных русскоязычных блогеров. Сейчас он является учредителем семи компаний.
 
Бизнессударбитражный судбанкротство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала