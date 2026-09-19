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Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага

Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага - 19.09.2026, ПРАЙМ

Суд признал банкротом сеть магазинов, соучредителем которой является Бумага

Арбитражный суд Москвы признал банкротом "А4 Магазин", соучредителем которого является видеоблогер Влад Бумага, и открыл конкурсное производство в отношении... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:40+0300

2026-09-19T10:40+0300

2026-09-19T10:40+0300

бизнес

суд

арбитражный суд

банкротство

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом "А4 Магазин", соучредителем которого является видеоблогер Влад Бумага, и открыл конкурсное производство в отношении компании, следует из решения суда, с которым ознакомилось РИА Новости Согласно материалам, юридическое лицо "А4 Магазин" признано несостоятельным, и в отношении него открыто конкурсное производство. В настоящее время сайт сети заблокирован хостинг-провайдером, убедился корреспондент РИА Новости. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания была зарегистрирована в апреле 2024 года с уставным капиталом в 100 тысяч рублей, главным образом занималась розничной торговлей напитками и продуктами собственного производства. В Rusprofile рассказали, что конкурсным управляющим назначен Константин Глодев. Решение может быть обжаловано в Девятом арбитражном апелляционном суде. Отмечается, что выручка организации в 2025 году составила 101,5 миллиона рублей против 102,9 миллиона годом ранее, а прибыль стала минусовой, за год упав с 5 миллионов до -13,7 миллиона рублей. В августе РИА Новости выяснило, что налоговая в России приостановила операции по счетам трех компаний, одним из учредителей которых является блогер Владислав Бумага: у двух из них долг по налогам на 3,4 миллиона рублей. Так, с декабря 2025 года по июль 2026 года налоговая приняла семь решений о приостановлении операций по счетам "А4 Кидс Кузьминки", "А4 Магазин" и "Дпицца северо-восток". Влад Бумага - белорусский блогер, певец и актер. Считается одним из самых популярных русскоязычных блогеров. Сейчас он является учредителем семи компаний.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, суд, арбитражный суд, банкротство