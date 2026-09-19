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Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с компаний экс-мужа Чекалиной
Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с компаний экс-мужа Чекалиной - 19.09.2026, ПРАЙМ
Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с компаний экс-мужа Чекалиной
Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с двух московских компаний, соучредителем которых является бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем, следует из... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:55+0300
2026-09-19T10:55+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с двух московских компаний, соучредителем которых является бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем, следует из судебных материалов и данных судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Братья Артем и Аркадий Чекалины являются учредителями компании "Леани", которая занимается "розничной торговлей по почте или в интернете". Бывшему мужу Лерчек принадлежит 70% фирмы, его брату - 30%. Как следует из материалов приставов, с фирмы "Леани" взыскивают 335,7 тысячи рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" с исполнительским сбором в 40,2 тысячи рублей. Согласно судебным документам, ранее суд взыскал с компании по иску "Ростелекома" 412,4 тысячи рублей задолженности по договору аренды и 12,8 тысячи рублей госпошлины. С компании "Би Фит", в которой Чекалин также значится соучередителем, взыскивают штраф 30 тысяч рублей в рамках иска, поданного неким Николаем Сергеевым. Мужчина просил суд компенсировать моральный вред, причиненный незаконной рекламой: он получал рекламные письма о косметике бренда "Letique Cosmetics" на почту, хотя несколько раз отписывался от рассылки. Суд в Москве назначил Чекалину семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов, который он совершил с бывшим бизнес-партнером Романом Вишняком и экс-женой Лерчек. Мосгорсуд 28 сентября рассмотрит апелляционные жалобы защиты на его приговор. Его бывший бизнес-партнер получил 2,5 года колонии по этому делу, а Лерчек - пять лет условно со штрафом 763,5 миллиона рублей.
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бизнес, финансы, россия, москва, оаэ, ростелеком, мосгорсуд
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, ОАЭ, Ростелеком, Мосгорсуд
Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с компаний экс-мужа Чекалиной
Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с двух московских компаний Чекалиных
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Приставы взыскивают более 405 тысяч рублей с двух московских компаний, соучредителем которых является бывший муж блогера Валерии Чекалиной Артем, следует из судебных материалов и данных судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Братья Артем и Аркадий Чекалины являются учредителями компании "Леани", которая занимается "розничной торговлей по почте или в интернете". Бывшему мужу Лерчек принадлежит 70% фирмы, его брату - 30%.
Как следует из материалов приставов, с фирмы "Леани" взыскивают 335,7 тысячи рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц" с исполнительским сбором в 40,2 тысячи рублей. Согласно судебным документам, ранее суд взыскал с компании по иску "Ростелекома
" 412,4 тысячи рублей задолженности по договору аренды и 12,8 тысячи рублей госпошлины.
С компании "Би Фит", в которой Чекалин также значится соучередителем, взыскивают штраф 30 тысяч рублей в рамках иска, поданного неким Николаем Сергеевым.
Мужчина просил суд компенсировать моральный вред, причиненный незаконной рекламой: он получал рекламные письма о косметике бренда "Letique Cosmetics" на почту, хотя несколько раз отписывался от рассылки.
Суд в Москве
назначил Чекалину семь лет колонии со штрафом более 194 миллионов рублей за вывод свыше 250 миллионов рублей в ОАЭ
на счета нерезидентов, который он совершил с бывшим бизнес-партнером Романом Вишняком и экс-женой Лерчек. Мосгорсуд
28 сентября рассмотрит апелляционные жалобы защиты на его приговор. Его бывший бизнес-партнер получил 2,5 года колонии по этому делу, а Лерчек - пять лет условно со штрафом 763,5 миллиона рублей.