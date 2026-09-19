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Эксперт назвал условие для выгодного рефинансирования ипотеки
Эксперт назвал условие для выгодного рефинансирования ипотеки - 19.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал условие для выгодного рефинансирования ипотеки
В России сложились условия для рефинансирования ипотеки — нового более выгодного кредита, взятого для погашения старого. Смысл простой: если новая ставка ниже... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T02:02+0300
2026-09-19T02:02+0300
2026-09-19T02:02+0300
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В России сложились условия для рефинансирования ипотеки — нового более выгодного кредита, взятого для погашения старого. Смысл простой: если новая ставка ниже прежней, заемщик меньше платит банку за годы обслуживания долга. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт по финансам и кредитам ООО "Космовизаком" Григорий Давыдов, ключевую роль в вопросе о целесообразности рефинансирования играет разница между процентными ставками на старый и новый займы.С начала года средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась с 21,25% до 18,73%, а средняя ставка рефинансирования — с 22,37% до 18,36%. Те, кто оформил кредит в начале года под 21,3%, сегодня могут перекредитоваться примерно под 18,4%."Разница почти в 3 процентных пункта способна сократить общую переплату на 20–25% от суммы займа — но только при условии, что срок кредита не увеличат", - говорит Давыдов.Самая очевидная выгода — у тех, кто брал ипотеку на пике ставок в конце 2024 — начале 2025 года, когда средняя ставка достигала 29–30% на фоне ключевой ставки ЦБ в 19–21%. С середины 2025-го по середину 2026 года регулятор последовательно снижал ключевую ставку с 21% до 14%, и розничные кредиты вслед за ней подешевели. Отдельный вариант — "Семейная ипотека" под 6% для семей с недавно родившимся ребенком.Прежде чем подавать заявку, стоит просчитать оставшийся срок кредита и долю уже выплаченных процентов. Если процентная часть погашена более чем наполовину, разумнее оставить прежний займ: в новом кредите процентная часть сформируется заново. Также нужно сравнить условия нескольких банков, учесть сопутствующие расходы — оценку жилья, страховку, госпошлины (от 15 до 80 тысяч рублей) — и проверить кредитную историю на негативные записи.Отдельный нюанс — материнский капитал. Если он использовался при первичном оформлении ипотеки, после рефинансирования семья обязана выделить доли детям в течение шести месяцев с момента снятия обременения. Часть банков требует нотариального обязательства заранее или вовсе отказывает в перекредитовании таких кредитов. Также важно сохранить право на налоговый вычет: в новом договоре должна быть прямая ссылка на предыдущий ипотечный кредит.Существенного снижения рыночных ставок в ближайшие месяцы ждать не стоит — регулятор не настроен заметно уменьшать ключевую ставку из-за инфляционных рисков. "Поэтому рефинансирование имеет смысл, если кредит взят относительно недавно, а ставка по нему минимум на 2 процентных пункта выше текущей ставки рефинансирования. В каждом конкретном случае выгоду нужно просчитывать отдельно", - заключает эксперт.
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финансы, банки, недвижимость, ипотека, эксклюзив
Финансы, Банки, Недвижимость, ипотека, Эксклюзив
Эксперт назвал условие для выгодного рефинансирования ипотеки
Эксперт Давыдов объяснил, кому выгодно рефинансирование ипотеки
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В России сложились условия для рефинансирования ипотеки — нового более выгодного кредита, взятого для погашения старого. Смысл простой: если новая ставка ниже прежней, заемщик меньше платит банку за годы обслуживания долга. Как рассказал агентству "Прайм" эксперт по финансам и кредитам ООО "Космовизаком" Григорий Давыдов, ключевую роль в вопросе о целесообразности рефинансирования играет разница между процентными ставками на старый и новый займы.
С начала года средняя ставка по рыночной ипотеке снизилась с 21,25% до 18,73%, а средняя ставка рефинансирования — с 22,37% до 18,36%. Те, кто оформил кредит в начале года под 21,3%, сегодня могут перекредитоваться примерно под 18,4%.
"Разница почти в 3 процентных пункта способна сократить общую переплату на 20–25% от суммы займа — но только при условии, что срок кредита не увеличат", - говорит Давыдов.
Самая очевидная выгода — у тех, кто брал ипотеку на пике ставок в конце 2024 — начале 2025 года, когда средняя ставка достигала 29–30% на фоне ключевой ставки ЦБ в 19–21%. С середины 2025-го по середину 2026 года регулятор последовательно снижал ключевую ставку с 21% до 14%, и розничные кредиты вслед за ней подешевели. Отдельный вариант — "Семейная ипотека" под 6% для семей с недавно родившимся ребенком.
Прежде чем подавать заявку, стоит просчитать оставшийся срок кредита и долю уже выплаченных процентов. Если процентная часть погашена более чем наполовину, разумнее оставить прежний займ: в новом кредите процентная часть сформируется заново. Также нужно сравнить условия нескольких банков, учесть сопутствующие расходы — оценку жилья, страховку, госпошлины (от 15 до 80 тысяч рублей) — и проверить кредитную историю на негативные записи.
Объем выдач ипотеки в России в августе вырос на 8%
Отдельный нюанс — материнский капитал. Если он использовался при первичном оформлении ипотеки, после рефинансирования семья обязана выделить доли детям в течение шести месяцев с момента снятия обременения. Часть банков требует нотариального обязательства заранее или вовсе отказывает в перекредитовании таких кредитов. Также важно сохранить право на налоговый вычет: в новом договоре должна быть прямая ссылка на предыдущий ипотечный кредит.
Существенного снижения рыночных ставок в ближайшие месяцы ждать не стоит — регулятор не настроен заметно уменьшать ключевую ставку из-за инфляционных рисков. "Поэтому рефинансирование имеет смысл, если кредит взят относительно недавно, а ставка по нему минимум на 2 процентных пункта выше текущей ставки рефинансирования. В каждом конкретном случае выгоду нужно просчитывать отдельно", - заключает эксперт.