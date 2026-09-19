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Дмитриев рассказал, когда Германия будет процветать

Дмитриев рассказал, когда Германия будет процветать - 19.09.2026, ПРАЙМ

Дмитриев рассказал, когда Германия будет процветать

Немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания будет снова процветать, когда туда вернется доступный газ по российскому трубопроводу "Северный поток", | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T11:42+0300

2026-09-19T11:42+0300

2026-09-19T11:42+0300

газ

россия

германия

кирилл дмитриев

алиса вайдель

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Немецкая федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания будет снова процветать, когда туда вернется доступный газ по российскому трубопроводу "Северный поток", заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мекленбург-Передняя Померания будет снова процветать, когда доступный и надежный газ из "Северного потока" вернется благодаря совместной работе с (партией - ред.) "Альтернатива для Германии". Более низкие счета за энергию, больше рабочих мест и более высокий рост. Больше никакого энергетического и промышленного самоубийства Германии", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники утверждало, что Дмитриев и сопредседатели немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла и Алиса Вайдель готовят встречу в 2027 году, в рамках которой обсудят возобновление поставок российского газа в Германию.

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газ, россия, германия, кирилл дмитриев, алиса вайдель