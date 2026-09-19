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Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ
Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ - 19.09.2026, ПРАЙМ
Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ
Французские власти находятся в контакте с компаниями, активы которых в России были переданы под временное управление, сообщает министерство иностранных дел... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:46+0300
2026-09-19T10:46+0300
бизнес
россия
франция
владимир путин
мид
auchan
ашан
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ПАРИЖ, 19 сен - ПРАЙМ. Французские власти находятся в контакте с компаниями, активы которых в России были переданы под временное управление, сообщает министерство иностранных дел республики. "Франция поддерживает тесный контакт с затронутыми предприятиями", - говорится в сообщении МИД Франции. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
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40
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бизнес, россия, франция, владимир путин, мид, auchan, ашан
Бизнес, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, МИД, Auchan, Ашан
10:46 19.09.2026
 
Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ

Франция поддерживает контакт с компаниями, переданными под временное управление в России

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ПАРИЖ, 19 сен - ПРАЙМ. Французские власти находятся в контакте с компаниями, активы которых в России были переданы под временное управление, сообщает министерство иностранных дел республики.
"Франция поддерживает тесный контакт с затронутыми предприятиями", - говорится в сообщении МИД Франции.
Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про").
Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".
 
БизнесРОССИЯФРАНЦИЯВладимир ПутинМИДAuchanАшан
 
 
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