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Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ

Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ - 19.09.2026, ПРАЙМ

Франция контактирует с компаниями, чьи активы переданы под управление РФ

Французские власти находятся в контакте с компаниями, активы которых в России были переданы под временное управление, сообщает министерство иностранных дел... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:46+0300

2026-09-19T10:46+0300

2026-09-19T10:46+0300

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ПАРИЖ, 19 сен - ПРАЙМ. Французские власти находятся в контакте с компаниями, активы которых в России были переданы под временное управление, сообщает министерство иностранных дел республики. "Франция поддерживает тесный контакт с затронутыми предприятиями", - говорится в сообщении МИД Франции. Президент РФ Владимир Путин указом от 17 сентября передал во временное управление российские активы французского ритейлера Auchan (бренд "Ашан"), швейцарского производителя продуктов питания Nestle и французской логистической группы FM Logistic, включая складские комплексы. Мера коснулась также бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (текущий бренд "Лемана Про"). Временным управляющим стало российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

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бизнес, россия, франция, владимир путин, мид, auchan, ашан