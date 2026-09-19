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В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода

В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода - 19.09.2026, ПРАЙМ

В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода

Решить поставленную Генассамблеей ООН задачу избавиться от голода в мире к 2030 году не получится, заявил в интервью РИА Новости глава отделения... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:57+0300

2026-09-19T10:57+0300

2026-09-19T10:57+0300

мировая экономика

общество

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Решить поставленную Генассамблеей ООН задачу избавиться от голода в мире к 2030 году не получится, заявил в интервью РИА Новости глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Если вспомнить, что человечество решением Генассамблеи ООН поставило задачу к 2030 году избавиться от голода как явления, то, очевидно, эта задача сейчас невыполнима. По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас, это недостижимо", - сказал Кобяков. При этом он признал, что некоторый прогресс достигнут - масштаб мирового голода снижается, но если нынешняя динамика сохранится, то к 2030 году в мире по-прежнему будет голодать порядка 512 миллион человек, если не учитывать влияние конфликта на Ближнем Востоке.

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мировая экономика, общество , ближний восток, оон