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В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода - 19.09.2026, ПРАЙМ
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В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода
В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода - 19.09.2026, ПРАЙМ
В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода
Решить поставленную Генассамблеей ООН задачу избавиться от голода в мире к 2030 году не получится, заявил в интервью РИА Новости глава отделения... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:57+0300
2026-09-19T10:57+0300
мировая экономика
общество
ближний восток
оон
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Решить поставленную Генассамблеей ООН задачу избавиться от голода в мире к 2030 году не получится, заявил в интервью РИА Новости глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. "Если вспомнить, что человечество решением Генассамблеи ООН поставило задачу к 2030 году избавиться от голода как явления, то, очевидно, эта задача сейчас невыполнима. По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас, это недостижимо", - сказал Кобяков. При этом он признал, что некоторый прогресс достигнут - масштаб мирового голода снижается, но если нынешняя динамика сохранится, то к 2030 году в мире по-прежнему будет голодать порядка 512 миллион человек, если не учитывать влияние конфликта на Ближнем Востоке.
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мировая экономика, общество , ближний восток, оон
Мировая экономика, Общество , БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ООН
10:57 19.09.2026
 
В ФАО ООН оценили возможность решения задачи по избавлению от голода

Глава отделения ФАО Кобяков заявил, что к 2030 году в мире не будет голода

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Решить поставленную Генассамблеей ООН задачу избавиться от голода в мире к 2030 году не получится, заявил в интервью РИА Новости глава отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Если вспомнить, что человечество решением Генассамблеи ООН поставило задачу к 2030 году избавиться от голода как явления, то, очевидно, эта задача сейчас невыполнима. По крайней мере, такими темпами, которыми мы идем сейчас, это недостижимо", - сказал Кобяков.
При этом он признал, что некоторый прогресс достигнут - масштаб мирового голода снижается, но если нынешняя динамика сохранится, то к 2030 году в мире по-прежнему будет голодать порядка 512 миллион человек, если не учитывать влияние конфликта на Ближнем Востоке.
 
Мировая экономикаОбществоБЛИЖНИЙ ВОСТОКООН
 
 
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