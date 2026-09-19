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Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ
Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ - 19.09.2026, ПРАЙМ
Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ
В Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии поступил иск против четырех крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта — Anthropic, OpenAI, Space | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T16:38+0300
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технологии
калифорния
дональд трамп
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии поступил иск против четырех крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта — Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google. Истцы утверждают, что компании вступили в сговор с целью замедлить развитие конкурирующих ИИ-продуктов, что ограничивает потребителей. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы.Поводом для разбирательства стали публичные призывы главы Anthropic Дарио Амодея замедлить разработку более мощных моделей ИИ ради безопасности. С этой позицией согласились владелец Space XAI Илон Маск и руководитель OpenAI Сэм Альтман. По мнению истцов, такие решения должны приниматься государством, а не частными корпорациями. Иск подали юристы Чарльз Бьюст, Ник Спецас, Шайенн Хант и жительница Калифорнии Кристин Буллок.Ранее президент США Дональд Трамп назвал надувательством предположения о том, что ИИ захватит мир, а роботы будут маршировать по городам и уничтожат человечество.
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технологии, калифорния, дональд трамп, openai, сша
Технологии, Калифорния, Дональд Трамп, OpenAI, США
16:38 19.09.2026
 
Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ

На Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google подан иск за сговор против ИИ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии поступил иск против четырех крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта — Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google. Истцы утверждают, что компании вступили в сговор с целью замедлить развитие конкурирующих ИИ-продуктов, что ограничивает потребителей. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы.
Поводом для разбирательства стали публичные призывы главы Anthropic Дарио Амодея замедлить разработку более мощных моделей ИИ ради безопасности. С этой позицией согласились владелец Space XAI Илон Маск и руководитель OpenAI Сэм Альтман. По мнению истцов, такие решения должны приниматься государством, а не частными корпорациями. Иск подали юристы Чарльз Бьюст, Ник Спецас, Шайенн Хант и жительница Калифорнии Кристин Буллок.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал надувательством предположения о том, что ИИ захватит мир, а роботы будут маршировать по городам и уничтожат человечество.
 
ТехнологииКалифорнияДональд ТрампOpenAIСША
 
 
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