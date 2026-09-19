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Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ

Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ - 19.09.2026, ПРАЙМ

Четыре IT-гиганта обвинили в сговоре для замедления развития ИИ

В Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии поступил иск против четырех крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта — Anthropic, OpenAI, Space | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T16:38+0300

2026-09-19T16:38+0300

2026-09-19T16:38+0300

технологии

калифорния

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии поступил иск против четырех крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта — Anthropic, OpenAI, Space XAI и Google. Истцы утверждают, что компании вступили в сговор с целью замедлить развитие конкурирующих ИИ-продуктов, что ограничивает потребителей. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы.Поводом для разбирательства стали публичные призывы главы Anthropic Дарио Амодея замедлить разработку более мощных моделей ИИ ради безопасности. С этой позицией согласились владелец Space XAI Илон Маск и руководитель OpenAI Сэм Альтман. По мнению истцов, такие решения должны приниматься государством, а не частными корпорациями. Иск подали юристы Чарльз Бьюст, Ник Спецас, Шайенн Хант и жительница Калифорнии Кристин Буллок.Ранее президент США Дональд Трамп назвал надувательством предположения о том, что ИИ захватит мир, а роботы будут маршировать по городам и уничтожат человечество.

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технологии, калифорния, дональд трамп, openai, сша