https://1prime.ru/20260919/katar-873463646.html

Набор снаряжения для охоты с соколами подорожал в Катаре в несколько раз

Набор снаряжения для охоты с соколами подорожал в Катаре в несколько раз - 19.09.2026, ПРАЙМ

Набор снаряжения для охоты с соколами подорожал в Катаре в несколько раз

Необходимый набор снаряжения для традиционной в Катаре охоты с соколами подорожал в несколько раз из-за закрытия Ормузского пролива, но это не отпугивает... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:51+0300

2026-09-19T10:51+0300

2026-09-19T10:52+0300

бизнес

катар

персидский залив

ормузский пролив

юнеско

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/09/13/873463553_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_1accf8a6b89d8569664d163ea0dc6a6d.jpg

ДОХА, 19 сен - ПРАЙМ. Необходимый набор снаряжения для традиционной в Катаре охоты с соколами подорожал в несколько раз из-за закрытия Ормузского пролива, но это не отпугивает любителей охоты в преддверии нового сезона, рассказали РИА Новости представители отрасли. После нападения США и Израиля на Иран в конце февраля и закрытия Ормузского пролива некоторые государства Персидского залива оказались фактически отрезаны от мировой торговли по морю, что привело к сильному удорожанию доставки товаров в эти страны. "Вся новая экипировка для охоты с соколами подорожала в три-пять раз из-за трудностей с доставкой, так как в основном эти вещи привозят из Китая. Доставка работает, но теперь за контейнер мы платим не 15 тысяч риалов (более четырех тысяч долларов), как раньше, а 45 (свыше 12 тысяч долларов)", - рассказал РИА Новости представитель магазина по продаже охотничьей экипировки Сижуддин Мухаммед, он представлял продукцию на международной выставке соколов S'Hail в Дохе. В ассортименте магазина много моделей традиционных шапочек для соколов, которые называются "бурками", кожаных перчаток для защиты, чтобы держать птицу на руке, ножей, других охотничьих аксессуаров. По словам сотрудника магазина, цена за маленькую бурку заводского производства из простых материалов в этом году доросла с 30 до 100 риалов (8-27 долларов). Соколиные шапочки ручной работы из дорогих материалов раньше стоили 200 риалов (55 долларов), а теперь их цена превышает 400 реалов (110 долларов). Цена обычных перчаток может доходить до 500 риалов (135 долларов). Складные китайские ножи, которые охотники из стран Персидского залива берут с собой, чтобы, как положено по исламу, быстро умертвить жертву, стоят от 50 риалов и выше (13,7 долларов). Раньше их цена не превышала 30 риалов (8 долларов). При этом спрос на продукцию для соколиной охоты сохраняется, даже несмотря на дороговизну товаров. "Спрос на продукцию все равно есть, потому что охота с соколами - это часть образа жизни людей в Персидском заливе, начиная с малого возраста. В осенне-зимний период все едут в пустыню, берут с собой птиц, устанавливают шатры, живут и охотятся", - прокомментировал Мухаммед ситуацию с продажами охотничьей экипировки. Соколиная охота является важнейшей для Катара традицией, связанной с бедуинской культурой Аравийского полуострова. Многих молодых людей в стране обучают обращению с соколами, их дрессировке и уходу за ними. Соколиная охота по инициативе Катара была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

катар

персидский залив

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, катар, персидский залив, ормузский пролив, юнеско