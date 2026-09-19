https://1prime.ru/20260919/kriptotreyder-873464964.html

Опрос показал готовность криптотрейдеров перейти в российский контур

Опрос показал готовность криптотрейдеров перейти в российский контур - 19.09.2026, ПРАЙМ

Опрос показал готовность криптотрейдеров перейти в российский контур

Подавляющее большинство активных криптотрейдеров готовы перевести операции в российский контур, как только появится готовая инфраструктура, следует из... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:58+0300

2026-09-19T10:58+0300

2026-09-19T10:58+0300

финансы

россия

финам

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873464964.jpg?1789804713

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Подавляющее большинство активных криптотрейдеров готовы перевести операции в российский контур, как только появится готовая инфраструктура, следует из исследования ФГ "Финам", которое есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие более 1500 респондентов - клиентов "Финама". Среди них 68% уже имеют статус квалифицированного инвестора, еще 19% планируют его получить. В России 1 сентября вступил в силу закон, создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Главный результат опроса: на вопрос о готовности торговать криптовалютой через российские сервисы 28% ответили "да" и еще 57% - "скорее да". В сумме 85% опрошенных настроены на переход в российский контур, говорится в исследовании. При этом сегодня большинство действующих трейдеров работают через зарубежные площадки: 74% используют зарубежные криптобиржи, еще 28% - брокера или банк на зарубежном рынке. Часть респондентов работает через DEX-протоколы, MEXC, а также через фьючерсы на криптовалюту на Московской бирже, рассказывает брокер. Торговля при этом далеко не всегда активная: почти четверть (23,1%) заходит в рынок раз в месяц, еще 24,8% - реже, ежедневно торгуют лишь 18,2%. Обороты тоже сдержанные - у 47,1% активных трейдеров они не превышают 1000 долларов в месяц, и только 3,3% оперируют суммами свыше 50 000 долларов, отмечает ФГ "Финам". Регулярно торгуют криптовалютой 9,5% опрошенных, время от времени - 20,5%, торговали раньше - 23,5%. Самая крупная группа - 32% - не торговала ни разу, но рассматривает такую возможность. "Результаты опроса подтверждают то, что мы наблюдаем в общении с клиентами: интерес к криптовалюте есть у инвесторов с любым уровнем риск-профиля, но он пока носит осторожный характер... По мере развития легальных инструментов на российском рынке стоит ожидать постепенного перетока инвесторов и их операций в Россию", - отметил замгендиректора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Среди тех, кто готов рассматривать российские сервисы, 48% называют для старта сумму до 100 тысяч рублей, еще 28% - от 100 до 300 тысяч рублей и лишь 14% готовы сразу инвестировать свыше 300 тысяч рублей. Картина совпадает с тем, как трейдеры уже ведут себя на зарубежных площадках: небольшие тестовые объемы вместо резкого переноса капитала, отмечает ФГ "Финам". "Российский контур выгодно отличается от зарубежных площадок тем, что в нем отсутствуют риски блокировок и хакерских атак… Люди хотят понятный, регулируемый и защищенный инструмент торговли... Мы со своей стороны планируем предоставить клиентам доступ к торговле криптоактивами в конце четвертого квартала этого года или в начале следующего", - рассказал Леснов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, финам