Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства - 19.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260919/lekarstva-873469773.html
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства - 19.09.2026, ПРАЙМ
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства
Администрация США заключала с крупными американскими фармкомпаниями конфиденциальные договоренности, направленные на снижение цен на лекарства внутри страны. Об | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T17:37+0300
2026-09-19T17:37+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
pfizer
washington post
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873469773.jpg?1789828659
ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Администрация США заключала с крупными американскими фармкомпаниями конфиденциальные договоренности, направленные на снижение цен на лекарства внутри страны. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы.Как утверждается в публикации, соглашения, подписанные командой президента Дональда Трампа, содержат не только меры по удешевлению препаратов для американских потребителей, но и стимулы для повышения цен на лекарства за рубежом. Кроме того, фармгигантам обещана защита от тарифов, введенных Трампом.По данным издания, переговоры велись с компаниями Pfizer и Eli Lilly. В результате обе согласились в прошлом году добровольно снизить стоимость своей продукции в США. В одном из документов, датированном 30 сентября 2025 года и подписанном главой минздрава Робертом Кеннеди и руководителем Pfizer Альбертом Бурлой, администрация взяла на себя "недвусмысленное обязательство" выполнить все необходимые регуляторные, административные и иные меры для реализации достигнутых договоренностей.В Белом доме и в обеих компаниях заявили, что эти соглашения позволили снизить цены на лекарства, и их условия должны оставаться конфиденциальными. Представитель Белого дома Куш Десай пояснил, что администрация не может раскрывать контракты с производителями лекарств, поскольку они содержат конфиденциальную информацию, что мешает продолжающимся переговорам с другими компаниями.В четверг президент Трамп назвал цены на лекарства в США самыми низкими в мире.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, дональд трамп, pfizer, washington post
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Pfizer, Washington Post
17:37 19.09.2026
 
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства

США заключили тайные соглашения с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Администрация США заключала с крупными американскими фармкомпаниями конфиденциальные договоренности, направленные на снижение цен на лекарства внутри страны. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы.
Как утверждается в публикации, соглашения, подписанные командой президента Дональда Трампа, содержат не только меры по удешевлению препаратов для американских потребителей, но и стимулы для повышения цен на лекарства за рубежом. Кроме того, фармгигантам обещана защита от тарифов, введенных Трампом.
По данным издания, переговоры велись с компаниями Pfizer и Eli Lilly. В результате обе согласились в прошлом году добровольно снизить стоимость своей продукции в США. В одном из документов, датированном 30 сентября 2025 года и подписанном главой минздрава Робертом Кеннеди и руководителем Pfizer Альбертом Бурлой, администрация взяла на себя "недвусмысленное обязательство" выполнить все необходимые регуляторные, административные и иные меры для реализации достигнутых договоренностей.
В Белом доме и в обеих компаниях заявили, что эти соглашения позволили снизить цены на лекарства, и их условия должны оставаться конфиденциальными. Представитель Белого дома Куш Десай пояснил, что администрация не может раскрывать контракты с производителями лекарств, поскольку они содержат конфиденциальную информацию, что мешает продолжающимся переговорам с другими компаниями.
В четверг президент Трамп назвал цены на лекарства в США самыми низкими в мире.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампPfizerWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала