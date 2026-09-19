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WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства - 19.09.2026, ПРАЙМ
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства
Администрация США заключала с крупными американскими фармкомпаниями конфиденциальные договоренности, направленные на снижение цен на лекарства внутри страны. Об | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T17:37+0300
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ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Администрация США заключала с крупными американскими фармкомпаниями конфиденциальные договоренности, направленные на снижение цен на лекарства внутри страны. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы.Как утверждается в публикации, соглашения, подписанные командой президента Дональда Трампа, содержат не только меры по удешевлению препаратов для американских потребителей, но и стимулы для повышения цен на лекарства за рубежом. Кроме того, фармгигантам обещана защита от тарифов, введенных Трампом.По данным издания, переговоры велись с компаниями Pfizer и Eli Lilly. В результате обе согласились в прошлом году добровольно снизить стоимость своей продукции в США. В одном из документов, датированном 30 сентября 2025 года и подписанном главой минздрава Робертом Кеннеди и руководителем Pfizer Альбертом Бурлой, администрация взяла на себя "недвусмысленное обязательство" выполнить все необходимые регуляторные, административные и иные меры для реализации достигнутых договоренностей.В Белом доме и в обеих компаниях заявили, что эти соглашения позволили снизить цены на лекарства, и их условия должны оставаться конфиденциальными. Представитель Белого дома Куш Десай пояснил, что администрация не может раскрывать контракты с производителями лекарств, поскольку они содержат конфиденциальную информацию, что мешает продолжающимся переговорам с другими компаниями.В четверг президент Трамп назвал цены на лекарства в США самыми низкими в мире.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, pfizer, washington post
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Pfizer, Washington Post
WP: США тайно договорились с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства
США заключили тайные соглашения с Pfizer и Eli Lilly о ценах на лекарства
ВАШИНГТОН, 19 сен — ПРАЙМ. Администрация США заключала с крупными американскими фармкомпаниями конфиденциальные договоренности, направленные на снижение цен на лекарства внутри страны. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении документы.
Как утверждается в публикации, соглашения, подписанные командой президента Дональда Трампа
, содержат не только меры по удешевлению препаратов для американских потребителей, но и стимулы для повышения цен на лекарства за рубежом. Кроме того, фармгигантам обещана защита от тарифов, введенных Трампом.
По данным издания, переговоры велись с компаниями Pfizer
и Eli Lilly. В результате обе согласились в прошлом году добровольно снизить стоимость своей продукции в США
. В одном из документов, датированном 30 сентября 2025 года и подписанном главой минздрава Робертом Кеннеди и руководителем Pfizer Альбертом Бурлой, администрация взяла на себя "недвусмысленное обязательство" выполнить все необходимые регуляторные, административные и иные меры для реализации достигнутых договоренностей.
В Белом доме и в обеих компаниях заявили, что эти соглашения позволили снизить цены на лекарства, и их условия должны оставаться конфиденциальными. Представитель Белого дома Куш Десай пояснил, что администрация не может раскрывать контракты с производителями лекарств, поскольку они содержат конфиденциальную информацию, что мешает продолжающимся переговорам с другими компаниями.
В четверг президент Трамп назвал цены на лекарства в США самыми низкими в мире.