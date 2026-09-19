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Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций

Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций - 19.09.2026, ПРАЙМ

Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США для участия в китайско-американских торговых консультациях, сообщает в субботу министерство... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:53+0300

2026-09-19T10:53+0300

2026-09-19T10:53+0300

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ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США для участия в китайско-американских торговых консультациях, сообщает в субботу министерство коммерции КНР. "В соответствии с договоренностями Китая и США, член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн во главе делегации КНР посетит США с 19 по 23 сентября для проведения торгово-экономических консультаций с американской стороной", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что стороны проведут консультации по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми лидерами двух государств.

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мировая экономика, газ, китай, сша, госсовет