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Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций
Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций - 19.09.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций
Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США для участия в китайско-американских торговых консультациях, сообщает в субботу министерство... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:53+0300
2026-09-19T10:53+0300
мировая экономика
газ
китай
сша
госсовет
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ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США для участия в китайско-американских торговых консультациях, сообщает в субботу министерство коммерции КНР. "В соответствии с договоренностями Китая и США, член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн во главе делегации КНР посетит США с 19 по 23 сентября для проведения торгово-экономических консультаций с американской стороной", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что стороны проведут консультации по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми лидерами двух государств.
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мировая экономика, газ, китай, сша, госсовет
Мировая экономика, Газ, КИТАЙ, США, Госсовет
10:53 19.09.2026
 
Вице-премьер Госсовета КНР посетит США для консультаций

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США

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ПЕКИН, 19 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн 19-23 сентября посетит США для участия в китайско-американских торговых консультациях, сообщает в субботу министерство коммерции КНР.
"В соответствии с договоренностями Китая и США, член Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн во главе делегации КНР посетит США с 19 по 23 сентября для проведения торгово-экономических консультаций с американской стороной", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что стороны проведут консультации по торгово-экономическим вопросам, представляющим взаимный интерес, руководствуясь важными договоренностями, достигнутыми лидерами двух государств.
 
Мировая экономикаГазКИТАЙСШАГоссовет
 
 
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