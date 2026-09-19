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В ЛНР приняли меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы
В ЛНР приняли меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы - 19.09.2026, ПРАЙМ
В ЛНР приняли меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы
Меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы принимают в ЛНР в связи с аварией в соседнем регионе, сообщает минтопэнерго республики. | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T12:04+0300
2026-09-19T12:04+0300
2026-09-19T12:04+0300
лнр
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ЛУГАНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы принимают в ЛНР в связи с аварией в соседнем регионе, сообщает минтопэнерго республики. Ранее председатель избиркома ЛНР Марианна Сумская рассказала, что Киев не оставляет попыток сорвать выборы в регионе, 14 избирательных участков переведены на резервное энергоснабжение. "В ЛНР отмечаются перебои в электроснабжении потребителей, связанные с аварией в энергосистеме соседнего региона. В настоящее время на энергосистему республики приходится повышенная нагрузка. В связи с этим у части потребителей возможны перепады напряжения, а также временные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении. Сообщается, что штаб по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР в непрерывном режиме ведет мониторинг ситуации и взаимодействует с профильными службами. "Принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Ситуация находится на постоянном контроле главы республики Леонида Пасечника", - дополнили в министерстве.
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лнр, киев
В ЛНР приняли меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы
В ЛНР принимают меры для стабильной работы энергосистемы из-за аварии в соседнем регионе
ЛУГАНСК, 19 сен - ПРАЙМ. Меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы принимают в ЛНР в связи с аварией в соседнем регионе, сообщает минтопэнерго республики.
Ранее председатель избиркома ЛНР
Марианна Сумская рассказала, что Киев
не оставляет попыток сорвать выборы в регионе, 14 избирательных участков переведены на резервное энергоснабжение.
"В ЛНР отмечаются перебои в электроснабжении потребителей, связанные с аварией в энергосистеме соседнего региона. В настоящее время на энергосистему республики приходится повышенная нагрузка. В связи с этим у части потребителей возможны перепады напряжения, а также временные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.
Сообщается, что штаб по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР в непрерывном режиме ведет мониторинг ситуации и взаимодействует с профильными службами.
"Принимаются все необходимые меры для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Ситуация находится на постоянном контроле главы республики Леонида Пасечника", - дополнили в министерстве.