https://1prime.ru/20260919/minfin-873470092.html
Минфин подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза
Минфин подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза - 19.09.2026, ПРАЙМ
Минфин подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза
Минфин РФ подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза для повышения качества долгосрочного бюджетного планирования, подписано соответствующее... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T18:01+0300
2026-09-19T18:01+0300
2026-09-19T18:01+0300
финансы
минфин
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза для повышения качества долгосрочного бюджетного планирования, подписано соответствующее постановление правительства, сообщает министерство. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет, а его параметры учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Последняя редакция бюджетного прогноза утверждает бюджетные параметры до 2042 года, пояснили в Минфине. "Минфин России подготовил изменения в постановление правительства РФ, которые направлены на повышение качества долгосрочного бюджетного планирования. Соответствующий документ подписан и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в материалах на сайте. Для обеспечения планирования базовых бюджетных ассигнований на долгосрочный период процесс разработки (уточнения) бюджетного прогноза синхронизирован со сроками подготовки бюджетных проектировок, отмечается в материалах. "Для этого первый этап работы по формированию бюджетного прогноза увязан с одобрением правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики на среднесрочный период", - говорится в материалах. В течение 10 дней после одобрения Минэкономразвития России будут направлены долгосрочные параметры прогноза социально-экономического развития, которые станут основой для очередного цикла долгосрочного бюджетного планирования, говорится в материалах. При разработке бюджетного прогноза теперь также будут учитываться планируемые к принятию и принятые нормативные правовые акты, которые могут оказывать влияние на объем бюджетных расходов, добавили в Минфине. "Данные поправки повысят качество и обоснованность долгосрочного бюджетного планирования и усилят взаимосвязь между среднесрочным и долгосрочным бюджетным планированием", - отмечается в материалах.
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финансы, минфин
Минфин подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза
Минфин РФ подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил изменения правил разработки бюджетного прогноза для повышения качества долгосрочного бюджетного планирования, подписано соответствующее постановление правительства, сообщает министерство.
Бюджетный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет, а его параметры учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Последняя редакция бюджетного прогноза утверждает бюджетные параметры до 2042 года, пояснили в Минфине
.
"Минфин России подготовил изменения в постановление правительства РФ, которые направлены на повышение качества долгосрочного бюджетного планирования. Соответствующий документ подписан и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в материалах на сайте.
Для обеспечения планирования базовых бюджетных ассигнований на долгосрочный период процесс разработки (уточнения) бюджетного прогноза синхронизирован со сроками подготовки бюджетных проектировок, отмечается в материалах.
"Для этого первый этап работы по формированию бюджетного прогноза увязан с одобрением правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики на среднесрочный период", - говорится в материалах.
В течение 10 дней после одобрения Минэкономразвития России будут направлены долгосрочные параметры прогноза социально-экономического развития, которые станут основой для очередного цикла долгосрочного бюджетного планирования, говорится в материалах.
При разработке бюджетного прогноза теперь также будут учитываться планируемые к принятию и принятые нормативные правовые акты, которые могут оказывать влияние на объем бюджетных расходов, добавили в Минфине.
"Данные поправки повысят качество и обоснованность долгосрочного бюджетного планирования и усилят взаимосвязь между среднесрочным и долгосрочным бюджетным планированием", - отмечается в материалах.