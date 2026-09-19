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Минпромторг назвал работу российских оружейников фундаментом стабильности
Минпромторг назвал работу российских оружейников фундаментом стабильности - 19.09.2026, ПРАЙМ
Минпромторг назвал работу российских оружейников фундаментом стабильности
Работа российских оружейников является фундаментом государственной стабильности, национальной безопасности и суверенитета страны, говорится в сообщении... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T15:48+0300
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2026-09-19T15:48+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Работа российских оружейников является фундаментом государственной стабильности, национальной безопасности и суверенитета страны, говорится в сообщении Минпромторга России по случаю Дня оружейника. "Уважаемые работники и ветераны оборонно-промышленного комплекса, поздравляем с вашим профессиональным праздником! Работа российских оружейников - фундамент государственной стабильности, национальной безопасности и суверенитета страны", - говорится в сообщении. В Минпромторге отметили, что в настоящее время оружейная отрасль модернизирует производство, внедряет цифровые платформы и укрепляет технологическую независимость. За этими результатами стоят профессионализм, слаженность и самоотдача трудовых коллективов, они наращивают выпуск востребованных образцов вооружения и техники и бесперебойно обеспечивают ВС РФ, подчеркнули в министерстве.
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Минпромторг назвал работу российских оружейников фундаментом стабильности
Минпромторг: работа оружейников является фундаментом госбезопасности и суверенитета России