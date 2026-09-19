https://1prime.ru/20260919/minselkhoz-873461427.html
Минсельхоз рассказал об уборочной кампании зерновых в России
Минсельхоз рассказал об уборочной кампании зерновых в России - 19.09.2026, ПРАЙМ
Минсельхоз рассказал об уборочной кампании зерновых в России
Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами, убрано порядка 85% площадей, сообщил Минсельхоз России. | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:37+0300
2026-09-19T10:37+0300
2026-09-19T10:37+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873461427.jpg?1789803468
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Уборочная кампания зерновых в России идет высокими темпами, убрано порядка 85% площадей, сообщил Минсельхоз России. "Уборочная кампания в стране идет высокими темпами. Убрано порядка 85% площадей зерновых и зернобобовых культур", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу глава ведомства Оксана Лут сообщала, что Россия собрала уже 120 миллионов тонн зерновых.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут, Минсельхоз
Минсельхоз рассказал об уборочной кампании зерновых в России
Минсельхоз: уборочная кампания зерновых идет высокими темпами, убрано около 85% площадей