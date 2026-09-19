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В Сахалинской и Магаданской областях восстановили связь
В Сахалинской и Магаданской областях восстановили связь - 19.09.2026, ПРАЙМ
В Сахалинской и Магаданской областях восстановили связь
Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена, сообщило Минцифры. | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T13:01+0300
2026-09-19T13:01+0300
2026-09-19T13:01+0300
россия
магаданская область
камчатский край
дальний восток
минцифры
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена, сообщило Минцифры. "Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена", - говорится в сообщении ведомства. Ранее Минцифры сообщило, что была совершена попытка диверсии, она не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.
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РОССИЯ, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Камчатский край, Дальний Восток, Минцифры
В Сахалинской и Магаданской областях восстановили связь
Минцифры: в Сахалинской и Магаданской областях полностью восстановили связь