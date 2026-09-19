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В Сахалинской и Магаданской областях восстановили связь

В Сахалинской и Магаданской областях восстановили связь - 19.09.2026, ПРАЙМ

В Сахалинской и Магаданской областях восстановили связь

Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена, сообщило Минцифры. | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T13:01+0300

2026-09-19T13:01+0300

2026-09-19T13:01+0300

россия

магаданская область

камчатский край

дальний восток

минцифры

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена, сообщило Минцифры. "Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена", - говорится в сообщении ведомства. Ранее Минцифры сообщило, что была совершена попытка диверсии, она не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока.

магаданская область

камчатский край

дальний восток

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россия, магаданская область, камчатский край, дальний восток, минцифры