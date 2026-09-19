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Минцифры держит ситуацию в регионах Дальнего Востока на контроле

Минцифры держит ситуацию в регионах Дальнего Востока на контроле - 19.09.2026, ПРАЙМ

Минцифры держит ситуацию в регионах Дальнего Востока на контроле

Минцифры сообщило, что держит ситуацию в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе на контроле. | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T13:06+0300

2026-09-19T13:06+0300

2026-09-19T13:06+0300

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дальний восток

владимир путин

госдума

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Минцифры сообщило, что держит ситуацию в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе на контроле. Ранее в субботу Минцифры заявило, что была совершена попытка диверсии, она не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока. Причиной стала попытка помешать проведению выборов. "Минцифры держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении. Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня - до 20 сентября. Всего в единый день голосования 2026 года предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

магаданская область

камчатский край

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россия, общество , магаданская область, камчатский край, дальний восток, владимир путин, госдума