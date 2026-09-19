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В Сбербанке рассказали о мошеннических сим-боксах

В Сбербанке рассказали о мошеннических сим-боксах - 19.09.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о мошеннических сим-боксах

Мошенники используют сим-боксы – устройства с большим количеством сим-карт – для совершения миллионов звонков россиянам, масштаб проблемы огромен, рассказал РИА | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:59+0300

2026-09-19T10:59+0300

2026-09-19T10:59+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Мошенники используют сим-боксы – устройства с большим количеством сим-карт – для совершения миллионов звонков россиянам, масштаб проблемы огромен, рассказал РИА Новости зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сим-боксы стали одним из ключевых элементов инфраструктуры массовых мошеннических обзвонов: только за первое полугодие правоохранители изъяли более 500 мошеннических сим-боксов, с помощью которых совершались миллионы звонков. То есть масштаб проблемы огромен", – сказал он. Сим-боксы управляют большим количеством сим-карт. По ним можно звонить и отправлять сообщения в любую страну. Использование и продажа таких устройств не запрещены, и этим пользуются мошенники, предупреждали в Минцифры. Правоохранители изъяли более двух тысяч сим-боксов и более 500 тысяч сим-карт, с помощью которых совершалось до 20 миллионов мошеннических атак в сутки, заявил прошлой осенью генпрокурор РФ Александр Гуцан. Российские регуляторы и операторы почти полностью взяли под контроль звонки злоумышленников из-за границы, отметил Кузнецов. Но зарубежные мошенники продолжают обзванивать граждан с российских мобильных номеров, устанавливая сим-карты в сим-боксы на территории России, предупредил он. Регулирование сим-боксов в России продолжается. Так, например операторы с 1 марта 2027 года не смогут заключать договоры с физлицами на использование таких устройств, такая возможность останется только для ИП и юрлиц. Введение такого регулирования, как считают в Минцифры, снизит риск использования мошенниками сим-боксов. Такая мера существенно усложнит жизнь сообщникам телефонных мошенников, которые массово устанавливали, например, на съемных квартирах сим-боксы и объединяли их в целые программно-аппаратные комплексы, отметил Кузнецов. При этом он обратил внимание на риск, что мошенники начнут создавать ИП-однодневки на подставных лиц для работы с сим-боксами. "Возможно, их будут быстро выявлять и закрывать, но все равно надо принимать меры для купирования такого сценария развития событий. В любом случае это нововведение принесет плоды", – заключил топ-менеджер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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