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Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы в субботу

Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы в субботу - 19.09.2026, ПРАЙМ

Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы в субботу

Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля. | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T10:47+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Движение ограничат на ряде улиц в центре Москвы в субботу в связи с проведением Московского мотофестиваля. Так, с 12.00 будет ограничено движение по внешней стороне Садового кольца. Движение будет перекрыто с 20.00 до 23.59 будет закрыто по одной полосе в каждом направлении на проспекте Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, и на улице Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Помимо этого, с 00.01 до 20.00 нельзя будет проехать по участкам проспекта Академика Сахарова, от Садовой-Спасской улицы до Чистопрудного бульвара и от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также улицы Маши Порываевой, от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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