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Назван главный риск при внесении наличных через чужой банкомат

Назван главный риск при внесении наличных через чужой банкомат - 19.09.2026, ПРАЙМ

Назван главный риск при внесении наличных через чужой банкомат

С 1 октября 2026 года наличные можно будет вносить в банкомате одного банка и зачислять на собственный счет в другом, расчеты пойдут через Систему быстрых... | 19.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-19T03:03+0300

2026-09-19T03:03+0300

2026-09-19T03:03+0300

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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. С 1 октября 2026 года наличные можно будет вносить в банкомате одного банка и зачислять на собственный счет в другом, расчеты пойдут через Систему быстрых платежей. Соответствующие поправки в правила платежной системы внес Банк России. Как устроен новый сервис и на что смотреть до того, как купюры окажутся в приемнике, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов и кредита Университета управления "ТИСБИ" Оксана Никонова."Схема простая: человек вносит деньги в устройство банка, с которым у него нет никаких отношений, а зачисление проходит на его счет в своем банке. Смысл изменения в том, что банкоматная инфраструктура постепенно становится более общей для клиентов разных банков", — говорит Никонова.По ее словам, это ответ на объективную ситуацию: сеть устройств перестраивается, терминалов, работающих только на прием наличных, становится меньше, а потребность граждан в наличных сохраняется. По данным исследования Банка России, 48% россиян не видят для себя возможности обойтись без наличных денег.Решение о подключении сервиса банки принимают самостоятельно, обязанности предоставлять услугу у них нет. Операция не пройдет, если банк — владелец банкомата или банк, где открыт счет, не подключились к сервису, а также при превышении лимитов или если банк сочтет операцию подозрительной.Ограничения заданы на трех уровнях: 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за календарный месяц. Лимит считается по человеку целиком, а не по каждому банку отдельно, поэтому разложить крупную сумму по разным банкоматам не получится. Система проверяет доступный остаток до приема купюр, поэтому превышение лимита должно быть выявлено до того, как банкомат примет деньги.Основное внимание эксперт советует уделить тарифам. Такая операция не является обычным переводом между своими счетами через СБП, поэтому бесплатные лимиты, действующие для межбанковских переводов между своими счетами, на нее автоматически не распространяются. Комиссия может взиматься как банком, чей банкомат используется, так и банком, в котором открыт счет, — конкретные тарифы определяют сами банки.Пополнить таким способом можно только свой счет, перевод третьему лицу через этот механизм невозможен. Если устройство деньги приняло, а зачисления нет, нужно сохранить чек и обратиться в банк, чей банкомат использовался, указав дату, время, сумму и данные банкомата: этот банк инициировал операцию и видит ее статус в системе СБП. "Массового перетока наличных в новый канал ждать не стоит, лимит в 200 тысяч рублей в месяц рассчитан на бытовые платежи, а не на сдачу выручки", — заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, финансы, банки, банкоматы