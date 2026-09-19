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Страховые выплаты по ОСАГО вырастут в среднем на 7-8% - РСА
Страховые выплаты по ОСАГО вырастут в среднем на 7-8% - РСА - 19.09.2026, ПРАЙМ
Страховые выплаты по ОСАГО вырастут в среднем на 7-8% - РСА
Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% благодаря тому, что с 19 сентября обновляются справочники средней стоимости автозапчастей,... | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:47+0300
2026-09-19T10:47+0300
2026-09-19T10:47+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% благодаря тому, что с 19 сентября обновляются справочники средней стоимости автозапчастей, сообщил РИА Новости глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. В июле текущего года вступил в силу утвержденный Банком России новый порядок формирования справочников. Теперь для определения средних цен автозапчастей должны использоваться только цены оригинальных запчастей, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены. При этом цены аналогов запчастей не учитываются, если они более чем на 70% дешевле оригиналов. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов рассчитывается по рыночным ценам без учета каких бы то ни было скидок. "Всем водителям, претендующим на возмещение по ОСАГО, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей позволит получить более выгодную и справедливую компенсацию на ремонт", - сказал Уфимцев. "По нашей оценке, прибавление составит до 7-8%", - указал он. Средняя стоимость автозапчастей в новом справочнике, по оценкам РСА, увеличилась по сравнению с предыдущей редакцией на 8,9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Так, рост заметно выше среднего показали цены по маркам Toyota, Mitsubishi, Honda - около 13%. По Kia, Daewoo, Chery отмечается сравнительно небольшой рост - 4,6-4,8%. Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely, ВАЗ находятся в средней ценовой группе и показали рост от 7,5% до 9,3%. В РСА уточнили, что выплаты по ОСАГО определяются на дату совершения страхового случая, поэтому новый справочник по запчастям будет применяться для расчета стоимости ремонта по ДТП, которые произойдут начиная с 19 сентября 2026 года. Именно по таким событиям увеличивается размер выплат.
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бизнес, россия, евгений уфимцев, рса, банк россии, toyota, toyota camry
Бизнес, РОССИЯ, Евгений Уфимцев, РСА, Банк России, Toyota, Toyota Camry
Страховые выплаты по ОСАГО вырастут в среднем на 7-8% - РСА
Глава РСА Уфимцев: страховые выплаты по ОСАГО вырастут в среднем на 7-8%