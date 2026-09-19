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Названы самые популярные страны для отдыха россиян на Новый год - 19.09.2026, ПРАЙМ
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Названы самые популярные страны для отдыха россиян на Новый год
Названы самые популярные страны для отдыха россиян на Новый год - 19.09.2026, ПРАЙМ
Названы самые популярные страны для отдыха россиян на Новый год
Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха российских туристов на новогодние праздники, рассказал РИА Новости представитель сервиса OneTwoTrip. | 19.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-19T10:50+0300
2026-09-19T10:50+0300
туризм
бизнес
россия
турция
таиланд
китай
onetwotrip
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха российских туристов на новогодние праздники, рассказал РИА Новости представитель сервиса OneTwoTrip. "В этом году мы наблюдаем интересную трансформацию в подходе россиян к планированию зарубежных поездок на новогодние праздники: туристы стали отдыхать чуть меньше дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания", - сказали в сервисе. Отмечается, что безоговорочным лидером среди зарубежных направлений на предстоящие январские праздники остается Таиланд - на него приходится 14,1% от всех заграничных бронирований отелей, на втором месте - Турция с долей 6,7%, а замыкает тройку лидеров Китай - 6,6%. По данным сервиса, средняя стоимость суточного размещения в Таиланде в этот период составляет 18,7 тысячи рублей, в Турции - 13,1 тысячи, а в Китае - 13,6 тысячи. Помимо этого, в топ-5 направлений для зарубежного новогоднего отдыха вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) со средней стоимостью ночи 5,3 тысячи рублей. На пятом месте - Вьетнам, средняя цена за ночь - 12,95 тысячи рублей. "Сильнее всего вырос спрос на отдых в Турции, Египте и Новой Зеландии", - заключили в компании.
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туризм, бизнес, россия, турция, таиланд, китай, onetwotrip
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ТАИЛАНД, КИТАЙ, OneTwoTrip
10:50 19.09.2026
 
Названы самые популярные страны для отдыха россиян на Новый год

Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха россиян на новогодние праздники

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТуристы отдыхают на пляже Таиланда
Туристы отдыхают на пляже Таиланда - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха российских туристов на новогодние праздники, рассказал РИА Новости представитель сервиса OneTwoTrip.
"В этом году мы наблюдаем интересную трансформацию в подходе россиян к планированию зарубежных поездок на новогодние праздники: туристы стали отдыхать чуть меньше дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания", - сказали в сервисе.
Отмечается, что безоговорочным лидером среди зарубежных направлений на предстоящие январские праздники остается Таиланд - на него приходится 14,1% от всех заграничных бронирований отелей, на втором месте - Турция с долей 6,7%, а замыкает тройку лидеров Китай - 6,6%.
По данным сервиса, средняя стоимость суточного размещения в Таиланде в этот период составляет 18,7 тысячи рублей, в Турции - 13,1 тысячи, а в Китае - 13,6 тысячи.
Помимо этого, в топ-5 направлений для зарубежного новогоднего отдыха вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) со средней стоимостью ночи 5,3 тысячи рублей. На пятом месте - Вьетнам, средняя цена за ночь - 12,95 тысячи рублей.
"Сильнее всего вырос спрос на отдых в Турции, Египте и Новой Зеландии", - заключили в компании.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯТАИЛАНДКИТАЙOneTwoTrip
 
 
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